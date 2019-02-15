خبر سار للكويتيين بشأن تأشيرات السفر إلى أوروبا

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، جاء ذلك خلال لقاء وفد مجموعة الصداقة البرلمانیة الثانیة في مجلس الأمة الكویتي مع رئیس لجنة الشؤون الخارجیة في مجلس الشیوخ الإیطالي السیناتور فیتو بیتروتشیللي وأعضاء اللجنة في مقر المجلس بقصر "ماداما".
وقال السیناتور بیتروتشیللي، إن "زیارة وفد الصداقة البرلمانیة الكویتي تتسم بأهمیة خاصة في ترسیخ علاقات الصداقة الممتازة بین البلدین، والتي نسعى سویا لتطویرها وتنمیتها لیس على الصعید التجاري فحسب بل تعزیزها كعلاقة أخوة".
لجنة برلمانية إيطالية: ملتزمون بمساندة إجراءات إعفاء الكويتيين من (شنغن) https://t.co/BxKb512NJA #الكويت #كونا— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) ١٥ فبراير ٢٠١٩
(أ.ف) pic.twitter.com/VWxqw1S8bG
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