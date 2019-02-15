بعد منعها عدة مرات... دخول قافلة مساعدات إلى بلدة هجين شرق دير الزور السورية

أدخلت الحكومة السورية بالتعاون مع الهلال العربي السوري ومركز التنسيق الروسي، اليوم الجمعة، قافلة مساعدات إنسانية إلى بلدة هجين في ريف دير الزور الشرقي.

ذكرت وكالة "سانا" أن قافلة مساعدات إغاثية "دخلت اليوم عبر ممر الصالحية على نهر الفرات إلى الأهالي في منطقة هجين بريف دير الزور الشرقي بالتعاون بين الحكومة ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري ومركز التنسيق الروسي بعد منعها عدة مرات من قبل قوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة الشرقية".

© Photo / SARC عسكريون روس في سوريا يرافقون قافلة معونات إنسانية تابعة للأمم المتحدة (فيديو)

وكان رئيس مركز المصالحة الروسي، سيرغي سولوماتين، أعلن يوم الأربعاء 30 يناير/ كانون الثاني، أن القوات الكردية منعت عبور قافلة مساعدات إنسانية أرسلت من قبل السلطات السورية إلى هجين، مما أجبر الشاحنات على العودة.

وأضاف أنه في 30 يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، نظمت السلطات السورية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السورية شحنة من المساعدات الإنسانية إلى الضفة الشرقية من نهر الفرات إلى مدينة هجين.

وتابع "قامت قوات سوريا الديمقراطية المؤيدة لأمريكا بمنع مرور قافة مساعدات إنسانية مؤلفة من 10 شاحنات مزودة بالمياه المعدنية والأطعمة والأدوية ومنتجات النظافة والضروريات الأساسية في منطقة قرية الحسينية".

وأردف أن القوات منعت حركة السيارات مما أجبر القافلة على العودة، وذلك بسبب الحظر من طرف القوات المسلحة الأمريكية.