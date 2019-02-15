الكشف عن سبب انقطاع الكهرباء في عموم السودان

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال شقلاوي: أنه في الساعة 5:45 مساء حدث عطل طارئ في الخطوط الناقلة وخروج الربط الإثيوبي مما نتج عنه الخروج التدريجي لكافة محطات التوليد المغذية الشبكة القومية وقد نتج عن ذلك خروج كامل لمحطات سد مروي والرصيرص وسيتيت وكوستي والشهيد وقرى والمحطات الأخرى.
وأكد تكثيف جهود الكوادر الهندسية والفنية لعودة التيار بالتدرج خلال الساعات المقبلة، منوها إلى أن الخروج من الشبكة يعني عدم التغذية من المحطات الرئيسية التي تعمل بنظام الحماية التلقائي لتفادي زيادة الأحمال بالشبكة ولم تتأثر مدن الولايات خارج الشبكة القومية لتغذيتها من محطات محلية، وتقدم الناطق الرسمي بالاعتذار لكافة المواطنيين ممتدحا تحملهم وصبرهم عن العطل الطارئ بالشبكة القومية.
الجدير بالذكر أنه في مثل هذه الظروف تعطى الأولوية لإرجاع الشبكة ومن ثم تتم دراسة وتحليل الأسباب لاحقا.
#السودان #سونا| أعلن الناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية والكهرباء ابراهيم شقلاوي حدوث إطفاء كامل بالشبكة القومية،الجمعة الساعة 5:45م، نتيجة لعطل طارئ في الخطوط الناقلة وخروج الربط الاثيوبي نتج عنه الخروج التدريجي لمحطات التوليد المغذية للشبكة القومية.https://t.co/u3EIBdnASn pic.twitter.com/IcF4WT9QaH— SUDAN News Agency (@SUNA_AGENCY) February 15, 2019
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