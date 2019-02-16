أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين سعوديين ويمنيين في نجران

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، سقوط قتلى وجرحى من العسكريين السعوديين واليمنيين، بمواجهات في قطاع نجران جنوب غربي السعودية، في وقت شهد قطاعا عسير وجيزان مواجهات مماثلة.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لجماعة أنصار الله، على "تويتر" ان الجيش السعودي وقوات يمنية نفذت زحفاً باتجاه مواقع في الطلعة والشبكة في نجران.

وأضاف أن مقاتلي "أنصار الله" كسروا زحف القوات السعودية واليمنية وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفها.

على صعيد متصل، قالت "أنصار الله" إنها صدت زحفاً واسعاً للجيش اليمني على مواقع في منطقة رشاحة بنجران، وكبدت المهاجمين عشرات القتلى والجرحى، حسب المركز الإعلامي للجماعة.

© REUTERS / Fawaz Salman الجيش اليمني يعلن عن عملية عسكرية واسعة

أما في قطاع عسير جنوب غربي السعودية، نفذ الجيش اليمني ثلاث محاولات زحف باتجاه مواقع غرب مجازة.

ووفقاً لإعلام "أنصار الله"، تمكن مقاتلو "أنصار الله" من إفشال محاولات زحف الجيش اليمني وألحقوا به قتلى وجرحى.

في سياق آخر، شهد قطاع جيزان مواجهات بين قوات يمنية ومقاتلي "أنصار الله".

وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" بأن قوات يمنية نفذت بمشاركة طيران التحالف، زحفاً نحو مواقع شرق جبل جحفان في جيزان.

وأضافت أن مواجهات استمرت لساعات بين الطرفين، شن خلالها طيران التحالف سلسلة غارات لإسناد القوات المهاجمة، التي لم تحقق أي تقدم ميداني، مؤكدةً سقوط قتلى وجرحى من العسكريين اليمنيين أثناء التصدي لزحفهم.

من جهة ثانية، أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم، مقتل عنصرين من قوات الحرس الوطني السعودي، هما: سالم سويد الغامدي وناجي خالد الدوسري، خلال مواجهات حدودية مع مقاتلي "أنصار الله".

ويأتي الإعلان عقب ساعات من إعلان الوكالة السعودية مقتل العريف أحمد بن حسن أحمد حمدي، بمواجهات في الخطوط الأمامية بجيزان.