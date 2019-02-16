قبل مغادرته المملكة بساعات... ابن سلمان يفاجئ نجل الملك فهد

فاجأ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود، بزيارة للأمير عبد العزيز بن فهد في منزلة بالرياض.

وشارك الأمير نواف بن فيصل، مقطع فيديو، عبر حسابه على "تويتر"، من زيارة ولي العهد السعودي للأمير عبد العزيز بن فهد، والتي لاقت تفاعلا كبيرا من جانب المغردين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويظهر في مقطع الفيديو قيام محمد بن سلمان بتقبيل الجوهرة، ابنة الأمير عبدالعزيز بن فهد، في الزيارة التي تمت بمنزل الأخير في العاصمة السعودية، الرياض.

قبل قليل سيدي ولي العهد الامير #محمد_بن_سلمان حفظه الله

والامير #عبدالعزيز_بن_سعود وزير الداخليه حفظه الله

في الرياض في منزل عمي #عبدالعزيز_بن_فهد وابنته الجوهره حفظهم الله 🙏❤️ pic.twitter.com/w4tzU345pJ — نواف بن فيصل (@nawafbinfaisal) February 15, 2019

قبل قليل سيدي ولي العهد الامير #محمد_بن_سلمان حفظه الله

والامير #عبدالعزيز_بن_سعود

في الرياض في منزل عمي #عبدالعزيز_بن_فهد وابنته الجوهره حفظهم الله 🙏❤️ pic.twitter.com/ccoe2CQcMy — نواف بن فيصل (@nawafbinfaisal) February 15, 2019

ووصف الفيديو من قبل نشطاء على مواقع التواصل بأنه "رسالة قوية" لمن يحاول إثارة موضوع وجود انقسام داخل العائلة الحاكمة في المملكة، لافتين إلى أن هذه الصور والفيديو تعتبر "أكبر دليل على قوة وتماسك الأسرة والتفافها حول القيادة".

الامير #عبدالعزيز_بن_فهد



وولي العهد الامير محمد بن سلمان



الله يحفظهم و ينصرهم و يوفقهم

مشهد يغيض العدى و يفرح كل محب

أسرة واحدة متكاتفة و قوية



جلطه جماعيه للمرتزقه✌🏻 pic.twitter.com/H43vYg75ZU — عبدالعزيز بن فهد آل سعود 🇸🇦 (@afalsaud) February 15, 2019

صورة تلجم الأعداء 💪

الله يديم المحبة#عبدالعزيز_بن_فهد pic.twitter.com/i18SISHFE2 — وليد بامرحول (@wa_b10) February 16, 2019

ماشاء الله على كمية الحب والتقدير والاحترام ببين افراد الاسرة الحاكمة.. #محمد_بن_سلمان مع ولد عمه عبدالعزيز بن فهد في بيته ❤️ pic.twitter.com/wucOfnVmAl — ايمن القحطاني (@aymn_fouad) February 15, 2019

وتأتي زيارة ابن سلمان لنجل الملك فهد، قبل ساعات من مغادرته المملكة، من أجل القيام بزيارة إلى باكستان، غدا الأحد، لبدء جولته الآسيوية التي تشمل أيضا الهند وماليزيا وإندونيسيا.

ومن المرتقب أن تشهد زيارة بن سلمان لباكستان توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بقيمة 20 مليار دولار، على أن تدوم الزيارة يومين فقط.

ويضم الوفد السعودي حوالي 1100 مسؤول ورجل أعمال، على أن يتم الانتهاء من تجديد المقر الرسمي لرئيس الوزراء الباكستاني الذي بدأ العمل فيه منذ الأسبوع الماضي قبل وصوله.

وسيكون ولي العهد السعودي أول ضيف دولة يقيم في المبنى الحكومي المخصص لرئيس وزراء باكستان، كما أحضر المسؤولون الأمنيون السعوديون مشرفيهم الأمنيين وموظفي الأمن الصغار لإجراء الترتيبات اللازمة.