وكالة: لقاء "غير مسبوق" ينتظر ولي العهد السعودي في باكستان

قالت مصادر من الحكومة الباكستانية، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيلتقي على الأرجح بممثلين من حركة طالبان الأفغانية خلال زيارته إسلام أباد غدا الأحد.

© AP Photo / Etienne Oliveau في إعلان مفاجئ... باكستان تؤكد تأجيل زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

ووفقا لوكالة " رويترز "، قال مسؤولان باكستانيان كبيران، إن "ولي العهد السعودي سيلتقي على الأرجح بممثلين من طالبان الأفغانية في إسلام أباد"، مؤكدين أنه من المقرر أن يلتقوا بممثلين أمريكيين ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أيضا.

وقال قائد كبير من طالبان في قطر، إنه لم يتم اتخاذ قرار حول ما إذا كانوا سيلتقون بولي العهد السعودي.

الجدير بالذكر، أن جهود التفاوض من أجل إقرار اتفاق سلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاما في أفغانستان، تواجه عراقيل عديدة، ولكن أبرزها المتعلقة بجدول الأعمال ومكان عقد تلك المحادثات.

وقال قادة حركة طالبان، مؤخرا، أنهم ألغوا الجولة الرابعة من المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين مع قطر، بسبب الخلافات بشأن جدول الأعمال، ورفضوا السماح لمسؤولين من الحكومة الأفغانية، بالمشاركة في المحادثات. فيما قال دبلوماسي في كابول، إن بلاده تمتلك حدودا مشتركا مع أفغانستان: "السعودية والإمارات، قالتا بوضوح إنهما لم تشاركا في محادثات السلام، إذا تم عقد الاجتماع في قطر، لكن طالبان مصرة على ضرورة إجرائها في الدوحة".

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني أعرب خلال مكالمة هاتفية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في ديمسبر/كانون الأول الماضي، عن تقديره لدور الرياض في عملية السلام في البلاد. وثمن الرئيس الأفغاني الجهود السعودية، قائلا "مؤتمر جدة خطوة وانطلاقة جيدة من أجل المراحل المقبلة لعملية السلام".

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، في إعلان مفاجئ، اليوم السبت، تأجيل موعد وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للبلاد، إلى يوم غد الأحد. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن ابن سلمان سيصل إسلام أباد يوم غد الأحد، دون إبداء أسباب لذلك، وذلك وفقا لشبكة "NDTV" الهندية.

وكان من المقرر، أن يصل ولي العهد السعودي إلى إسلام أباد، اليوم السبت، على رأس وفد من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين في زيارة تستغرق يومين، هي الأولى له منذ توليه منصبه في 2017، وتأتي الزيارة بدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.