مدير الحملة الانتخابية: بوتفليقة ليس بحاجة للكرسي من أجل الرئاسة فقط

أعلن مدير الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، عبد المالك سلال، أن بوتفليقة ليس بحاجة للكرسي من أجل الرئاسة فقط، بل لأنه يريد استكمال إصلاحاته.

قال سلال في اللقاء الذي جمعه، بالاتحاد الوطني للفلاحين الجزائرين، إن الرئيس من حمل مشعل نوفمبر، ويريد إيصال رسالة نوفمبر حتى النهاية، وفقا لموقع "النهار".

© AP Photo / Sidali Djarboub بوتفليقة في رسالة ترشحه للانتخابات الرئاسية: لم أعد بنفس القوة البدنية ولم أخف هذا يوما على شعبنا

وتابع مدير الحملة الانتخابية "لن يستطيع الرئيس أن يترك الجزائر في نصف الطريق، بل يريد استكمال الإصلاحات الضخمة والتاريخية التي انطلق فيها، حتى النهاية".

وأكد السلال أنه رغم مرض الرئيس بوتفليقة إلا أنه كان ملما بكل أمور وشؤون البلاد وخير دليل على ذلك أثبتته السنوات الـ4 الأخيرة.

وقال "الأرقام المالية والفيزيائية أحسن من 5 سنوات التي سبقتها في جميع المجالات، الرئيس له رجال قويين وله شعبه الذي يسانده".

وأكد سلال أن الجزائر لسيت في أزمة خانقة كما يعتقدها البعض ويصورها البعض الآخر، لأن البلد لكي تتطور يجب أن تكون هناك موارد بشرية.

واعترف المدير أنه تم التقصير في بعض الجوانب، ولم يتم التكفل كما ينبغي بالشباب وتكوينهم، ودعا إلى المضي قدما من أجل التكفل بهذه الفئة، التي أصبحت تفكر في الموت بحرا، بدل خدمة الوطن الأم.