كيف تهرب الجبير من أسئلة "الجزيرة" المحرجة (فيديو)

تعرض وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير، ووزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، لموقف محرج أثناء مغادرتهما مقر مؤتمر وارسو، بعد أن انهال عليهما الصحفيين بالأسئلة دون أن ينطقا بكلمة.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER تسريبات...السعودية تفجر مفاجأة بشأن إيران والمنطقة للمرة الأولى

وخلال خروج الوزير السعودي من بوابة الفندق، توالى الصحفيون في طرح الأسئلة، وكانت مراسلة " الجزيرة " وجد وقفي المتصدرة لتلك الأسئلة، لتطرح عليه سؤالا قائلة: "هل التقيتم برئيس الوزراء الإسرائيلي معالي الوزير؟".

ومن ثم قامت بملاحقة الوزير البحريني خالد بن أحمد، موجهة له أسئلة قوية قائلة: "هل جمعكم لقاء ثنائي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في قاعة واحد وطاولة واحدة وتقاسم الخبز معالي الوزير؟".

من جانبها، علقت مراسلة "الجزيرة"، وجد وقفي عبر صفحتها على "تويتر" قائلة: "من يسعى وراء التطبيع، لا يتهرب من أسئلة الصحفيين".

من يسعى وراء التطبيع، لا يتهرب من أسئلة الصحفيين.. pic.twitter.com/te4XlYCJmN — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) February 14, 2019

يأتي ذلك، بعدما تم التقاط فيديو لكلمة وزير الدولة للشؤون السعودية عادل الجبير، ووزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، ووزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، عبر هاتف محمول على الأرجح، خلال الجلسة التي لم تحظ بتغطية صحفية، وسربها حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على يوتيوب ثم حذفها.