كيف تهرب الجبير من أسئلة "الجزيرة" المحرجة (فيديو)

ومن ثم قامت بملاحقة الوزير البحريني خالد بن أحمد، موجهة له أسئلة قوية قائلة: "هل جمعكم لقاء ثنائي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في قاعة واحد وطاولة واحدة وتقاسم الخبز معالي الوزير؟".
من جانبها، علقت مراسلة "الجزيرة"، وجد وقفي عبر صفحتها على "تويتر" قائلة: "من يسعى وراء التطبيع، لا يتهرب من أسئلة الصحفيين".
من يسعى وراء التطبيع، لا يتهرب من أسئلة الصحفيين.. pic.twitter.com/te4XlYCJmN— Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) February 14, 2019
يأتي ذلك، بعدما تم التقاط فيديو لكلمة وزير الدولة للشؤون السعودية عادل الجبير، ووزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، ووزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، عبر هاتف محمول على الأرجح، خلال الجلسة التي لم تحظ بتغطية صحفية، وسربها حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على يوتيوب ثم حذفها.
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