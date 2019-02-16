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21:50 16 فبراير/ شباط 2019
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    الرئيس السوداني عمر البشير

    تأجيل اجتماع لجنة التعديلات الدستورية في السودان

    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    العالم العربي
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    أعلنت اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية في السودان، اليوم السبت، تأجيل اجتماعها الخاص بمناقشة التعديلات الدستورية.

    وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن "أعلنت اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية برئاسة الدكتورة بدرية سليمان عباس الخاصة بمد أجل رئاسة الجمهورية واختيار الولاة  عن تأجيل اجتماعها المزمع عقده يوم غد الأحد 17 فبراير/ شباط وذلك لارتباطات طارئة خاصة برئاسة اللجنة إلى موعد يحدد لاحقا".

    احتجاجات في السودان - مسيرات مؤيدة للرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم، 9 يناير/ كانون الثاني 2019
    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
    جلسة طارئة للبرلمان السوداني لبحث تعديل دستوري بشأن ترشح البشير عام 2020
    وكانت الوكالة السودانية قد ذكرت، يوم الخميس الماضي، أن نائب رئيس المجلس الوطني، نائب رئيس اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية أحمد محمد التيجاني يدعو جميع أعضاء اللجنة لحضور اجتماعها الأول، الذي يوم الأحد، بالقاعة الخضراء بالمجلس الوطني عند الساعة الحادية عشرة صباحا.

    وكان الفاضل حاج سليمان، عضو حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم، قد ذكر أنه تمت دعوة البرلمان السوداني للانعقاد الأسبوع المقبل، لمناقشة تعديل دستوري يسمح للرئيس عمر البشير بالترشح لولاية جديدة عام 2020.

    وقال سليمان، في مداخلة هاتفية مع راديو "سبوتنيك"، إن المقترح قدم بمبادرة من أعضاء الهيئة التشريعية القومية لتعديل المادة المنصوص عليها دستوريا والتي تخص فترة الرئاسة وكانت تنص على أن فترة رئاسة الجمهورية هي خمس سنوات ويجوز تمديدها لدورتين اثنتين فقط حسب نص الدستور أما المشروع الذي قُدم هو إجراء تعديل بأن يتم فتح فترة الدورتين الرئاسيتين لأكثر من ذلك وتقر من قبل الهيئة التشريعية.

    وبالنسبة لرد فعل الشعب السوداني تجاه هذه التعديلات الدستورية، قال الفاضل إن الحوار الوطني الذي تم في السودان في الآونة الأخيرة وشاركت فيه القوى السياسية بحجم واسع خرج بأكثر من تسعمائة قرار، هذه القرارات ملزمة لرئيس الجمهورية بتنفيذها لذلك يجب إتاحة الفرصة للرئيس للترشح لدورة ثالثة يتمكن من خلالها من إنفاذ مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ الرؤية السياسية التي تم الاتفاق عليها.

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    الكلمات الدلالية:
    تعديل الدستور, أخبار السودان, البرلمان السوداني, عمر البشير, السودان
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