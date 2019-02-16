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21:52 16 فبراير/ شباط 2019
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    القاعدة تقصف بريف حماة والجيش السوري يسحق الإرهابيين

    قصف عنيف لـ"القاعدة" بريف حماة والجيش يسحق الإرهابيين في البادية والشمال

    © Sputnik . basel shartouh
    العالم العربي
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    تستمر وحدات الجيش السوري بملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في بادية تدمر بريف حمص الشرقي.

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    © Sputnik . BASEL SHARTOUH
    الجيش السوري يكبح جماح تنظيمي "النصرة" و"القاعدة" على جبهات إدلب
    ونقل مراسل "سبوتنيك" أنه "في هذه الأثناء تشهد مدينة السقيلبية بريف حماة قصفا عنيفا من قبل مسلحي تنظيم "القاعدة" الإرهابي في المنطقة منزوعة السلاح، ولم يتسنى حتى الآن معرفة الأضرار.

    واليوم، تمكنت وحدات الجيش من القضاء على العديد من الإرهابيين التابعين لـ"داعش" التكفيري (المحظور في روسيا) وصادرت آليات وأسلحة كانت بحوزتهم. بحسب ما ذكرته وكالة "سانا".

    وجاءت هذه العملية خلال المتابعة والرصد المستمر لتحركات فلول الإرهابيين في عمق البادية بريف تدمر فاشتبكت وحدات الجيش مع مجموعات تابعة للتنظيم التكفيري وقضت على العديد من أفرادها ودمرت أوكارا لهم وسيارتين إحداهما مزودة برشاش ثقيل.

    وأشار مصدر ميداني للوكالة إلى مصادرة أسلحة وذخيرة تشتمل على بنادق آلية ومدفع هاون وقاعدة صواريخ "كورنيت" وراجمة صواريخ صناعة محلية إضافة إلى قذائف "آر بي جي" متنوعة وأحزمة ناسفة وذخيرة رشاشات "14" و"بي كي سي" وذخيرة وأدوية طبية وأغذية.

    وفي الثاني من شباط/ فبراير الجاري، قضت وحدات من الجيش على 8 إرهابيين وأصابت 4 آخرين من "داعش" الإرهابي في منطقة الهيل وتلال المرزوكة على بعد 35 كم شرق مدينة السخنة، وصادرت منهم أسلحة وذخيرة مختلفة وأحزمة ناسفة وأجهزة اتصال وجهاز تثبيت "غوغل" ومشفى ميداني يضم أدوات وأدوية طبية مختلفة.

    وعلى الجبهة الشمالية، ردت وحدات الجيش على خرق المجموعات الإرهابية لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" وكبدتها خسائر بالأفراد في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي.

    وأفاد مراسل "سانا" في حماة بأن وحدة من الجيش نفذت رمايات بسلاح المدفعية على مقرات ونقاط تحصين مجموعات إرهابية من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) عند أطراف بلدة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي ردا على خرقها اتفاق "منطقة خفض التصعيد" عبر محاولتها التسلل باتجاه نقاط عسكرية ومناطق آمنة في ريف حماة الشمالي.

    وبين المراسل أن الرمايات أدت إلى تدمير مقرات وأوكار للإرهابيين والقضاء على عدد منهم.

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    أخبار الحرب على الإرهاب, صواريخ, عمل إرهابي, الحرب على الإرهاب, قصف, جيش العزة, تنظيم جبهة النصرة الإرهابي, تنظيم القاعدة, الجيش السوري, سوريا
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