السعودية تقدم منحة إلى السوريين

وقدمت السعودية منحة مالية تقدر بـ200 ألف دولار لتدريب وتأهيل اللاجئات السوريات في لبنان والأردن، حسب صحيفة الدستور الأردنية.
وتضمنت الاتفاقية التي وقعها يوسف البسام، المستشار في الصندوق السعودي للتنمية نائب رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية " أجفند " "تدريب وتأهيل اللاجئات السوريات وتعزيز قدراتهن وتمكينهن من إنشاء مشاريع اجتماعية واقتصادية تحسن من ظروفهن المعيشية".
وكان مجلس أمناء مركز "كوثر" الذي انعقد بمشاركة ممثلي المنظمات الأعضاء والشريكة والداعمة للمركز وبحضور وزيرة المرأة والطفولة والأسرة وكبار السن التونسية نزيهة العبيدي والأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية هيفاء أبوغزالة، قد ناقش عدة موضوعات من بينها استعراض التقريرين الإداري والمالي للعام الماضي وأبرز نشاطات العام الحالي.
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