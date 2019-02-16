السعودية تقدم منحة إلى السوريين

عقدت اتفاقية بين المملكة العربية السعودية، ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث.

وقدمت السعودية منحة مالية تقدر بـ200 ألف دولار لتدريب وتأهيل اللاجئات السوريات في لبنان والأردن، حسب صحيفة الدستور الأردنية.

© AP Photo / Leah Mills السعودية تهدد قنصلية أجنبية بإيقاف خدماتها

وجاء الاتفاق على هامش الاجتماع الـ19 لمجلس أمناء المركز المنعقد بالعاصمة التونسية أمس الجمعة.

وتضمنت الاتفاقية التي وقعها يوسف البسام، المستشار في الصندوق السعودي للتنمية نائب رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية " أجفند " "تدريب وتأهيل اللاجئات السوريات وتعزيز قدراتهن وتمكينهن من إنشاء مشاريع اجتماعية واقتصادية تحسن من ظروفهن المعيشية".

وكان مجلس أمناء مركز "كوثر" الذي انعقد بمشاركة ممثلي المنظمات الأعضاء والشريكة والداعمة للمركز وبحضور وزيرة المرأة والطفولة والأسرة وكبار السن التونسية نزيهة العبيدي والأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية هيفاء أبوغزالة، قد ناقش عدة موضوعات من بينها استعراض التقريرين الإداري والمالي للعام الماضي وأبرز نشاطات العام الحالي.