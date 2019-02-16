كينيا تستدعي سفيرها لدى مقديشو وتطلب من سفير الصومال مغادرة بلادها

استدعت دولة كينيا سفيرها لدى الصومال، اليوم السبت، كما طلبت من سفير الصومال مغادرة بلادها على خلفية حصص نفطية متنازع عليها.

وعرضت مقديشو مشاريع نفطية في مؤتمر لندن على المستثمرين، وتقول كينيا إن من بين الحقول المعروضة مناطق مشتركة لها حق فيها.

استدعاء #كينيا لسفيرها للتشاور على خلفية عرض #الصومال حزمة من نفطه في مؤتمر لندن خطوة تصعيدية غير مبررة وتنم عن نية سيئة حيث لم يرتكب الصومال أي خطأ ضد جاره ومارس سياسة ضبط النفس ضد الخطوات التصعيدية المتتالية من كينيا. ستندم كينيا على فعلتها تلك وستعرف قريبا أنها الحلقة الأضعف pic.twitter.com/o61p5wzy1c — Abdirahman issa (@A_M_A_Issa) ١٦ فبراير ٢٠١٩

وكانت تقارير تحدثت عن أن الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو ينوي بيع 50 حقلا نفطيا مكتشفا على الأقل لشركات عالمية في مزاد علني بمؤتمر لندن.