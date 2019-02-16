مفاجأة... ابنة القذافي طلبت زيارة عاصمة عربية من أجل والدتها

وتحدث المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، عن أسرار تعاملاته مع أبناء الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.

© AP Photo / Dario Lopez-Mills المبعوث الأممي إلى ليبيا يكشف سرا عن ابنة القذافي وتعامله مع سيف الإسلام

وقال سلامة، تعليقا على وضع هنيبعل القذافي، في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، "بالحقيقة هو أمر ثنائي بين عائلة القذافي والسلطات اللبنانية، أما من الناحية الإنسانية فنحن نعمل ما في وسعنا، ونحن طلبنا من لجنة العقوبات بمجلس الأمن السماح لابنة القذافي بزيارة والدتها المريضة بالقاهرة من فترة أسبوعين، فالجانب الإنساني يهمنا، ولكن نحن لا نتدخل بالقضاء اللبناني أو الليبي".

وأكّد المبعوث الخاص للأمين العام في ليبيا، غسّان سلامة، أنّ البعثة على تواصل مع ممثلي سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، كما لفت إلى أن البعثة تعمل ما في وسعها للمساعدة في الجانب الإنساني لوضع هنيبعل القذافي المسجون في لبنان وغيره.