السراج يبحث مع قائد "أفريكوم" تدريب القوات الليبية

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، مع قائد قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا، توماس والدهاوسر، توسيع التعاون بين الجانبين ليشمل تدريب القوات التابعة للوفاق.

وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لحكومة الوفاق على "تويتر" اليوم السبت 16 فبراير / شباط: "اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، مع الجنرال توماس والدهاوسر، قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، وتناول الاجتماع عددا من الملفات في إطار التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا".

رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع قائد "افريكوم" https://t.co/34nHYY7z4r pic.twitter.com/NEeErVv9rU — GNA Media (@GovernmentLY) February 16, 2019

وبحث الاجتماع، بحسب البيان إمكانية زيادة وتوسيع نطاق التنسيق الأمني والعسكري مع الأجهزة العسكرية والأمنية الليبية، وأن لا يقتصر التعاون الاستراتيجي على مكافحة الاٍرهاب، بل يشمل دعم وبناء القدرات والتدريب.

وتابع البيان: "طالب السراج بإعداد برنامج تدريبي ميداني لوحدات عسكرية خاصة بالاستعانة بمدربين من "أفريكوم".

كما أكد الطرفان، وفقا للبيان "استمرار التنسيق المشترك لضرب بؤر الإرهاب بين الولايات المتحدة بأجهزتها المختلفة وحكومة الوفاق الوطني ومطاردة فلوله أينما وجدت، مشيدين بنجاعة هذا التعاون منذ أن بدأت عمليات تحرير سرت.