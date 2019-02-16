15 قتيلا وجريحا في مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني و"أنصار الله"

دارت مواجهات بين الجيش اليمني المدعوم من التحالف، وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم السبت، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" أن وحدات من ألوية العمالقة واللواء 20 مسنودة بقوات التحالف خاضت مواجهات عنيفة مع مقاتلي "أنصار الله" في جبهة البرح بمديرية مقبنة غرب تعز.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن وقوع 15 قتيلا وجريحا من الطرفين.

© AP Photo / Bebeto Matthews أول تعليق من وزير خارجية اليمن على صورته بجانب نتنياهو

وكانت القوات الحكومية سيطرت في التاسع من مايو الماضي على مدينة البرح في مديرية مقبنة غرب تعز، بعد معارك عنيفة مع جماعة أنصار الله.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ منذ 26 آذار/مارس 2015 عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

ووقعت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ضمن جولة السلام في ستوكهولم، اتفاقات لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي البلاد.