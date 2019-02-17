قوات صنعاء: 508 خرقا في الحديدة و64 غارة للتحالف خلال 72 ساعة

اتهم متحدث القوات المسلحة في صنعاء، العميد يحيى سريع، التحالف العربي والجيش اليمني بارتكاب أكثر من 508 خروقات في محافظة الحديدة غرب اليمن، خلال الـ 72 ساعة الماضية.

القاهرة — سبوتنيك. وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله "الحوثيين"، قال العميد يحيى سريع، إن طيران التحالف الحربي والاستطلاعي واصل تحليقه في أجواء مدينة الحديدة وعدد من المديريات، مرتكبا 16 خرقا، في الوقت الذي أطلق الجيش اليمني 51 صاروخا و256 قذيفة ونفذ 139 عملية إطلاق للنار من أسلحة متوسطة وخفيفة.

وأضاف أنه تم رصد 8 عمليات استحداثات وتحصينات للجيش اليمني في الحديدة و37 عملية دفع بتعزيزات وتحركات لمقاتلين وعتاد، ما يؤكد النوايا في ارتكاب مزيد من الجرائم وعدم الجدية في تنفيذ القرار الأممي وإحلال السلام في اليمن.

وأشار العميد سريع إلى تنفيذ طيران التحالف 64 غارة خلال 72 ساعة، توزعت بـ 17 غارة قبالة نجران، و16 غارة على مديريات كُشر وبكيل المير وحرض في حجة، و15 غارة على مديرية القفلة في عمران، و10 غارات على مديريات كتاف والظاهر وباقم في صعدة، وغارتين على قانية في البيضاء، وغارتين مديرية خب والشعف في الجوف، وغارتين على محافظتي صنعاء وذمار.

وذكر سريع، أن قوات صنعاء صدت 11 محاولة زحف للجيش اليمني باتجاه مواقع في صعدة، والجوف وحجة وقبالة نجران والربوعة في عسير، وافشال أربع محاولات تسلل للجيش في الجوف وقبالة الربوعة ومجازة في عسير.

وأعلن متحدث القوات المسلحة في صنعاء، السيطرة على الجبل في الملاحيظ بصعدة، واستعادة مواقع كان قد تقدم فيها الجيش اليمني جنوب جبل أبو صرخة في المدافن بحجة، وتطهير عدد من المواقع في رشاحة الشرقية والغربية.

ولفت إلى تنفيذ قوات صنعاء 6 عمليات على مواقع للجيش اليمني في الجوف وصعدة ولحج والضالع وقبالة نجران، وشن خمس عمليات وصفها بالنوعية استهدفت مواقع وتجمعات وخطوط إمدادات في تعز والجوف وصعدة والضالع وحجة.

ووفق العميد سريع، قنصت قوات صنعاء أكثر من 64 عسكريا من الجيش اليمني: 27 منهم في مديرية نهم ومحافظة مأرب، و19 آخرين في جبهات الحدود، و5 في الجوف، و5 آخرين في الضالع، و4 في تعز، و2 في لحج، وآخر في البيضاء.