"أنصار الله" تعلن مقتل 3 جنود سعوديين في جيزان برصاص قناصتها

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، أن مقاتليها نفذوا، يوم السبت، عمليات قنص استهدفت عسكريين سعوديين في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر" إن مقاتلي الجماعة "قنصوا ثلاثة جنود سعوديين في الفريضة بجيزان".

يأتي ذلك، عقب ساعات من إعلان الجماعة سقوط قتلى وجرحى من الجيش السعودي بعملية إغارة شنها مقاتلوها على مواقع عسكرية في الشرفة بقطاع نجران.

وفي سياق آخر، وبحسب المركز، قصفت الجماعة بالمدفعية تجمعات لجنود سعوديين ويمنيين في منطقة الصوح قبالة نجران.

ويشن مسلحو "أنصار الله" هجمات ويقومون بعمليات قنص وقصف وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، ردا على عمليات عسكرية يقوم بها تحالف عربي تقوده المملكة، منذ 26 آذار/مارس 2015، لدعم قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.