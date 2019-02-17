أول تعليق على ما فعله محمد بن سلمان وآثار الجدل (فيديو)

علق إمام مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، على صعود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فوق سطح الكعبة.

وأكد المغامسي، في برنامج "الأبواب المتفرقة" على قناة MBC، "إنه لم يرد في الشريعة الإسلامية ما يحرم ذلك"، قائلا: "لم يقل أحد بحرمة هذا، وصعود الأمير محمد بن سلمان على الكعبة جاء أثناء جولته وترؤسه هيئة تطوير مكة".

وأضاف المغامسي: "النبي محمد عليه الصلاة والسلام عندما فتح مكة أمر بلال بأن يرتقي الكعبة ويؤذن"، والعلماء بحثوا في مسائلهم الفقهية منذ قديم الزمان على الصلاة فوق الكعبة أتجوز أم لا"، مؤكدا أن العلماء أجازوا الصلاة فوق ظهر الكعبة.

وأفاد إمام مسجد قباء، بأن صعود الأمير محمد بن سلمان واجتماعه مع هيئة تطوير مكة يجعل الرؤية الميدانية أوضح ويجعل له الأمر جليا، وانتقد ما سماها بـ"محاولات الخلايا الحاقدة عبر موقع التواصل الاجتماعي، تسييس صعود ولي العهد السعودي إلى سطح الكعبة واستغلاله".

وزار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فجر الثلاثاء الماضي المسجد الحرام بمكة المكرمة وتجول فوق سطح الكعبة المشرفة مع عدد من مرافقيه. وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل، ولي العهد السعودي وهو يقبل الحجر الأسود، ويصلي داخل الكعبة، ويعتلي سطحها. وقالت صحيفة "سبق" السعودية، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى المسجد الحرام كانت بهدف الإطلاع على مشاريع التوسعة والخدمات المقدمة للمعتمرين.