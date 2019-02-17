الأسد: أردوغان "إخوانجي" وأجير صغير عند الأمريكي

وقال الرئيس السوري بشار الأسد، خلال كلمته أمام رؤساء المجالس المحلية في المحافظات السورية، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إخوانجي، وهو عبارة عن أجير صغير عند الأمريكي".

© AP Photo / Presidential Press Service أردوغان لا يستبعد اتصالات مستقبلية مع الأسد حول مسألة أكراد سوريا

وأضاف "بغض النظر عن الاستعراضات المسرحية للإخوانجي أردوغان الذي يحاول أن يظهر بمظهر صانع الأحداث، فهو تارة يغضب، وتارة يثور ويهدد، ومؤخرا بدأ ينفذ صبر أردوغان، هذه مشكلة كبيرة في الحقيقة".

وأضاف الأسد "في الحقيقة هو (أردوغان) عبارة عن أجير صغير عند الأمريكي".

وأردف الأسد" أنا لا أتحدث وليس من عادتي أن ألقي الكلام جزافا، نحن نتحدث عن وقائع، فالمنطقة الآمنة التي يعمل عليها التركي، هي نفسها التي كان يدعو إليها منذ العام الأول للحرب، 8 سنوات وهو ليس يدعو فقط وإنما يستجدي الأمريكي أن يسمح له بالدخول إلى المنطقة الشمالية في سوريا والمنطقة الشرقية وكان الأمريكي يقول إبقى جانبا دورك لم يأتي بعد".

وتابع الرئيس السوري" لماذا، لأنه في تلك المرحلة كان الإرهابيون ينفذون المهام، بشكل جيد نسبة للمخطط المرسوم ولم يكن هناك حاجة للدور التركي، وبعد تحرير حلب، بدأت الأمور بالتبدل، وبعد تحرير دير الزور وفك الحصار أصبحت الأمور سيئة (بالنسبة لواشنطن وحلفائها)، وبعد تحرير ريف دمشق وريف حمص وجزء من ريف حماة والمنطقة الجنوبية، أصبح الوضع خطير فلم يبقى لديهم سوى إدلب وبعض المناطق التي فيها مجموعات تقاتل لصالح الأمريكي، وهنا أصبح دور التركي ضروري وأساسي من أجل خلط الأوراق".