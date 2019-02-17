الأسد رافضا المنطقة الآمنة: سنحرر كل شبر من سوريا

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أنه عازم على تحرير كل شبر من سوريا، مشددا على أنه سيتعامل مع القوات الأجنبية كقوات احتلال.

دمشق — سبوتنيك. وقال الأسد خلال استقباله رؤساء المجالس المحلية من المحافظات السورية، اليوم الأحد "المنطقة العازلة التي يعمل عليها التركي الآن هي التي كان يدعو إليها منذ بداية الحرب ويطلبها من الأمريكي، ولم يكن هناك في البداية حاجة للدور التركي ولكن بعد تحرير حلب ودير الزور وريف دمشق وجزء من حماة ودرعا بات الوضع لديهم خطير وهنا أصبح دور التركي ضروري وأساسي لخلط الأوراق".

© AFP 2018 / LOUAI BESHARA الأسد: مخطط التقسيم يشمل كل دول المنطقة

وأضافت الرئيس السوري "بالنسبة لنا أي شبر في سوريا سيتحرر، وأي متدخل ومحتل سنعتبره عدو"، متابعا "مشكلتنا تكمن في السوريين الذين تعاملوا مع الأمريكي والتركي وأعطوه المبررات للتدخل في سوريا".

وشدد الأسد "الدستور يمثل مصير البلاد وغير خاضع لمساومات أو مجاملات"، متسائلا " الطرف الأخر في اللجنة الدستورية يمثل تركيا.. فهل نناقش الدستور السوري أم التركي".

وأكد الرئيس السوري "الأمريكي لن يحميكم ولن يضعكم في قلبه وإنما في جيبه للمقايضة وبدأ بالمقايضة".