الأسد رافضا المنطقة الآمنة: سنحرر كل شبر من سوريا

دمشق — سبوتنيك. وقال الأسد خلال استقباله رؤساء المجالس المحلية من المحافظات السورية، اليوم الأحد "المنطقة العازلة التي يعمل عليها التركي الآن هي التي كان يدعو إليها منذ بداية الحرب ويطلبها من الأمريكي، ولم يكن هناك في البداية حاجة للدور التركي ولكن بعد تحرير حلب ودير الزور وريف دمشق وجزء من حماة ودرعا بات الوضع لديهم خطير وهنا أصبح دور التركي ضروري وأساسي لخلط الأوراق".
وشدد الأسد "الدستور يمثل مصير البلاد وغير خاضع لمساومات أو مجاملات"، متسائلا " الطرف الأخر في اللجنة الدستورية يمثل تركيا.. فهل نناقش الدستور السوري أم التركي".
وأكد الرئيس السوري "الأمريكي لن يحميكم ولن يضعكم في قلبه وإنما في جيبه للمقايضة وبدأ بالمقايضة".
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