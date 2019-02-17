صورة نادرة تزامنا مع زيارة محمد بن سلمان إلى باكستان

شارك الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، صورة نادرة، تتناول زيارة أحد الملوك السعوديين إلى باكستان، قبل 65 عاما.

ويظهر في الصورة، الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود، أثناء قيامه بزيارة رسمية لجمهورية باكستان في عام 1954، وكان في استقباله الحاكم العام للبلاد، مالك غلام، ورئيس مجلس الوزراء حينها، محمد علي بوقرا.

#الذاكرة_الدبلوماسية | الملك سعود بن عبدالعزيز في زيارة رسمية إلى جمهورية #باكستان الإسلامية عام 1954م pic.twitter.com/9g5VBryAwQ — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 17, 2019

ونشرت الصورة النادرة، تزامنا مع الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلة باكستان، اليوم الأحد، والتي ستستمر يومان.

وفي ذات السياق، أعلن الديوان الملكي السعودي، عن مغادرة محمد بن سلمان إلى باكستان والهند الصين، وذلك تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

بيان من الديوان الملكي: بناءً على توجيه #خادم_الحرمين_الشريفين وانطلاقاً من الحرص على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة#ولي_العهد يغادر لزيارة كل من: #باكستان #الصين #الهند pic.twitter.com/ydo0Qac7Dp — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 17, 2019

​وزار الأمير محمد بن سلمان باكستان في ثلاث مناسبات سابقة، في أعوام 2014، و2015، و2016.

وتؤكد السعودية دائما على العلاقات الاقتصادية والأمنية الثنائية مع جمهورية باكستان الإسلامية.