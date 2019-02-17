طائرات مقاتلة واحتفاء شعبي... مظاهر الترحيب بزيارة محمد بن سلمان إلى باكستان (فيديو)

ويتوجه ولي العهد إلى دولة باكستان، في زيارة من المنتظر أن تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بقيمة 20 مليار دولار، على أن تدوم يومين فقط.
#صور..— صحيفة المدينة (@Almadinanews) February 17, 2019
الطائرات الباكستانية المقاتلة من طراز JF-17 ترافق طائرة سمو #ولي_العهد لدى دخوله الأجواء الباكستانية#ولي_العهد_في_باكستان#السعودية #صحيفة_المدينة
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وانتشرت لافتات الترحيب بالأمير ابن سلمان في شوارع العاصمة إسلام أباد، والتي تعد المحطة الأولى في جولة آسيوية لولي العهد.
#ولي_العهد_في_باكستان— صحيفة المدينة (@Almadinanews) February 17, 2019
ترحيب رسمي وشعبي لإستقبال
صاحب السمو الملكي الأمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
في أولى محطات جولته شرق الآسيوية في #باكستان #صحيفة_المدينة #شاهد pic.twitter.com/XHBgkgtt25
وحرصت وسائل الإعلام الباكستانية، على نشر مقاطع الفيديو والأهازيج عبر شاشاتها، ترحيبا بمنها بمحمد بن سلمان، الذي يزور البلاد للمرة الرابعة.
#ولي_العهد_في_باكستان— صحيفة المدينة (@Almadinanews) February 17, 2019
وسائل الاعلام ترحب بـ
صاحب السمو الملكي الأمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
في #باكستان #صحيفة_المدينة #شاهد pic.twitter.com/wz0FPzrtsR
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