طائرات مقاتلة واحتفاء شعبي... مظاهر الترحيب بزيارة محمد بن سلمان إلى باكستان (فيديو)

فور دخول طائرة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى الأجواء الباكستانية، رافقته الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الباكستاني.

ويتوجه ولي العهد إلى دولة باكستان، في زيارة من المنتظر أن تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بقيمة 20 مليار دولار، على أن تدوم يومين فقط.

وانتشرت لافتات الترحيب بالأمير ابن سلمان في شوارع العاصمة إسلام أباد، والتي تعد المحطة الأولى في جولة آسيوية لولي العهد.

#ولي_العهد_في_باكستان



ترحيب رسمي وشعبي لإستقبال



صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع



في أولى محطات جولته شرق الآسيوية في #باكستان #صحيفة_المدينة #شاهد pic.twitter.com/XHBgkgtt25 — صحيفة المدينة (@Almadinanews) February 17, 2019

وحرصت وسائل الإعلام الباكستانية، على نشر مقاطع الفيديو والأهازيج عبر شاشاتها، ترحيبا بمنها بمحمد بن سلمان، الذي يزور البلاد للمرة الرابعة.