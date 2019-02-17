رئيس اللجنة الثورية لـ"أنصار الله" يهاجم مؤتمر وارسو: تحالف شر ضد الأحرار

اعتبر القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، محمد علي الحوثي، أن ما جرى في مؤتمر وارسو الذي عقد قبل أيام، تحالف شر ضد الأحرار في المنطقة.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال مسيرة بالعاصمة اليمنية صنعاء دعت إليها الجماعة للتنديد بحضور الحكومة اليمنية مؤتمر وارسو:"لم تكن فلسطين يوما ما هما للخونة، بل قضيتهم إثارة الفتن".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad مصادر: توافق بشأن أولى مراحل إعادة الانتشار بالحديدة في اليمن

وأضاف: "مسار الثورة في اليمن هو في إطار مسار الأحرار في فلسطين ولبنان، ونحن لم ننثن أمام 4 سنوات من العدوان (في إشارة لعمليات تحالف عسكري عربي تقوده السعودية ضد الحوثيين) ولن تخيفنا تهديدات سفير بعد وارسو".

واستطرد:"نفخر بأن ننسب للمقاومة الفلسطينية واللبنانية، والخزي لمن أراد الانتساب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وتشهد صنعاء ومحافظات يمنية عدة مسيرات جماهيرية تحت شعار "البراءة من الخونة"، استجابة لدعوة من زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك بدر الدين الحوثي، للتنديد بمؤتمر وارسو.

وقال زعيم الجماعة، في بيان أمس حول مؤتمر وارسو، إن "المؤتمر، الذي انعقد بتوجيه وإشراف أمريكي ما هو إلا محطة من محطات كثيرة حيكت فيها المؤامرات على الأمة، وما يميزه عن سابقاته من المحطات الكثيرة هو الظهور في العلن لما كان يجري في الخفاء".

وعقد بالعاصمة البولندية وارسو، يومي 13 و14 فبراير/شباط الجاري مؤتمرا لبحث تعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط، بمشاركة عربية وغربية، لكن عدة أطراف في مقدمتها روسيا والصين ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، لم تشارك في هذا المؤتمر الذي شهد لقاءات وزراء خارجية عرب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.