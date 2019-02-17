إسرائيل تخصم 138 مليون دولار من الضرائب التي يتم تسليمها للفلسطينيين

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل أسبوع أن الهيئة الخاصة والمكلفة بتطبيق قانون خصم رواتب الأسرى والقتلى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل شهريا، ستستكمل عملها خلال نهاية الأسبوع الجاري، وتعهد بتمرير القانون اليوم الأحد.
وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي قد صادقت مطلع يوليو/تموز من العام الماضي على قانون يسمح لإسرائيل بخصم جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية بقيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات القتلى والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بدعوى أن هذه الأموال تدعم وتشجع العمليات الإرهابية.
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