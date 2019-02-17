إسرائيل تخصم 138 مليون دولار من الضرائب التي يتم تسليمها للفلسطينيين

قال مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني اليوم الأحد إن إسرائيل ستخصم 138 مليون دولار من الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، رداً على الرواتب التي تدفعها السلطة لأسر الفلسطينيين المحتجزين بسبب "العنف ضد إسرائيل".

© Sputnik . Mikhail Mitsel الرئيس الفلسطيني: إسرائيل ستحول أموال الضرائب الفلسطينية كاملة

وحسب (رويترز) تقول إسرائيل وحليفتها الأمريكية إن الرواتب تعزز الهجمات الفلسطينية، بينما يصف الفلسطينيون المال على أنه رعاية اجتماعية لأبطال كفاحهم الوطني.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل أسبوع أن الهيئة الخاصة والمكلفة بتطبيق قانون خصم رواتب الأسرى والقتلى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل شهريا، ستستكمل عملها خلال نهاية الأسبوع الجاري، وتعهد بتمرير القانون اليوم الأحد.

وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي قد صادقت مطلع يوليو/تموز من العام الماضي على قانون يسمح لإسرائيل بخصم جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية بقيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات القتلى والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بدعوى أن هذه الأموال تدعم وتشجع العمليات الإرهابية.