سوريا تستعد لإطلاق جواز السفر الإلكتروني

نقلت وكالة "سانا" تأكيد وزير الداخلية السوري محمد خالد الرحمون أن الحكومة السورية تستعد لإطلاق جواز السفر الإلكتروني.
وأوضح الرحمون أن الوزارة تسعى لدراسة تحسين الوضع المعيشي لعناصرها وتعمل على إنجاز مشاريع تأمين سكن وظيفي لهم ونقل مركز خدمة الجوازات إلى مبنى الزبلطاني وتأمين مقر بديل عن مركز ركن الدين خلال فترة قريبة.
وحول ظاهرة إطلاق النار العشوائي أشار الرحمون إلى أن أي شكوى أو مخالفة ترد إلى الوزارة تتم معالجتها مباشرة كما أنه تتم متابعة وتوقيف مطلقي النار العشوائي.
وأكد الوزير الرحمون أنه يتم العمل حاليا على زيادة عدد العاملين في السجل المدني بدرعا لافتاً إلى أن التأخير الحاصل في أمانات السجل المدني لـ"سنجار وإدلب" هو بسبب إصدار الوثائق ورقياً حالياً لتعذر ربطها على الشبكة الإلكترونية.
وأوضح الوزير الرحمون أنه تم رفد مراكز خدمة دير الزور بكوادر إضافية لتسريع العمل بالإضافة إلى مركز الشؤون المدنية بمنطقة المزة والعمل جار على صيانة كاميرات المراقبة على الطرقات وتعديل قانون السير وتلافي التأخير بإصدار السجلات والوثائق الشخصية.
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