بعد مقتل وإصابة 15عسكريا... السيسي يجتمع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد عودته من ميونخ.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY تشييع جثامين الجنود المصريين الذين لقوا حتفهم شمالي سيناء (فيديو وصور)

وجاء الاجتماع بعد يوم من هجوم إرهابي استهدف كمينا للجيش في شمال سيناء وأوقع 15 بين قتيل وجريح بحسب المتحدث العسكري.

وأُقيمت صلوات الجنازة في القاهرة والشرقية، اليوم الأحد، وشيعت جثامين ضابط وجنود لقوا حتفهم في هجوم دام استهدف الجيش المصري في محافظة شمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري المصري إن سبعة "عناصر إرهابية" قُتلوا وسقط 15 عسكريا في اشتباكات وقعت يوم السبت 16 فبراير/ شباط بالمحافظة. وفقا لـ "رويترز".

ووصل السيسى، عصر اليوم، إلى مصر قادماً من مدينة ميونخ الألمانية، بعد زيارة استمرت 4 أيام، شارك خلالها فى مؤتمر ميونخ للأمن.

وعقد الرئيس خلال زيارته لألمانيا عددًا من اللقاءات مع كل من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيسا أوكرانيا واستونيا، كما التقى مع مجموعة من رؤساء الشركات الألمانية والعالمية ومنها مرسيدس وبى إم دبليو.