مرور السعودية يعرض فيديو لحادث مروع

وأوضح الحساب أن الحادث ناتج عن تجاوز قائد المركبة للإشارة الحمراء مع قيادتها بسرعة عالية.
هذا الحادث المروري هو نتيجة تجاوز قائد المركبة للإشارة الحمراء مع قيادتها بسرعة عالية— #المرور_السعودي (@eMoroor) February 17, 2019
لسلامتكم وسلامة الآخرين نرجو التقّيد بالأنظمة المرورية.#هدفنا_سلامتكم#المرور_السعودي pic.twitter.com/M3P4p76SWn
ووجه مرور السعودية نصيحة لقائدي المركبات، مطالبا إياهم بضرورة التقيد بالأنظمة المرورية.
وعلقت إدارة المرور "الحادث المروري هو نتيجة تجاوز قائد المركبة للإشارة الحمراء مع قيادتها بسرعة عالية، لسلامتكم وسلامة الآخرين نرجو التقيد بالأنظمة المرورية".
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