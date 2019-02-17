مرور السعودية يعرض فيديو لحادث مروع

نشر الحساب الرسمي للمرور السعودي، فيديو لحادث تصادم مروري بين مركبة وشاحنة في تقاطع مروري.

وأوضح الحساب أن الحادث ناتج عن تجاوز قائد المركبة للإشارة الحمراء مع قيادتها بسرعة عالية.

هذا الحادث المروري هو نتيجة تجاوز قائد المركبة للإشارة الحمراء مع قيادتها بسرعة عالية

لسلامتكم وسلامة الآخرين نرجو التقّيد بالأنظمة المرورية.#هدفنا_سلامتكم#المرور_السعودي pic.twitter.com/M3P4p76SWn — #المرور_السعودي (@eMoroor) February 17, 2019

ووجه مرور السعودية نصيحة لقائدي المركبات، مطالبا إياهم بضرورة التقيد بالأنظمة المرورية.

وعلقت إدارة المرور "الحادث المروري هو نتيجة تجاوز قائد المركبة للإشارة الحمراء مع قيادتها بسرعة عالية، لسلامتكم وسلامة الآخرين نرجو التقيد بالأنظمة المرورية".