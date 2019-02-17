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23:32 17 فبراير/ شباط 2019
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    نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية

    الرئاسة الفلسطينية تؤكد عدم التدخل في الشؤون الإسرائيلية

    © AFP 2018 / ABBAS MOMANI
    العالم العربي
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    أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، موقف الرئاسة الثابت من عدم التدخل في الشؤون الداخلية الإسرائيلية خاصة فيما يتعلق بالانتخابات المزمع إقامتها في أبريل/نيسان المقبل.

    وقال أبو ردينة في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأحد: "ترفض الرئاسة رفضاً كاملا تصريحات رئيس لجنة الكنيست الإسرائيلي، والتي حاول من خلالها الزج باسم السيد الرئيس محمود عباس باتهامه بالتدخل بالانتخابات الإسرائيلية".

    فصائل المقاومة الفلسطينية - ألوية الناصر صلاح الدين
    © REUTERS / Suhaib Salem
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    وأضاف "نعتبر أن الانتخابات الإسرائيلية شأنا داخليا إسرائيليا، وكما جرت العادة فإنه يجري التعامل مع نتائج هذه الانتخابات أياً كانت".

    وكان رئيس لجنة الكنيست الإسرائيلي النائب ميكي زوهر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية قد طالب بفتح ملف تحقيق فوري بشبهات تدخل جهات خارجية في سير الانتخابات البرلمانية في إسرائيل.

    وبحسب قناة i24 الإسرائيلية فان مطلب النائب الإسرائيلي زوهر جاء على ضوء ما نشر من أنباء عن لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس مع رئيس بلدية الناصرة علي سلام الذي زاره في مقره الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، وحث الرئيس عباس ضيفه على الحفاظ على القائمة "المشتركة" التي تعتبر تحالفا لتشكيلات سياسية عربية.

    وكان الرئيس الفلسطيني أبو مازن مساء أمس السبت، استقبل رئيس بلدية الناصرة علي سلام في مقر الرئاسة الفلسطينية في المقاطعة برام الله، وحثه على العمل حفاظا على القائمة "المشتركة" برئاسة أيمن عودة "باعتبارها مكسبا للجماهير العربية ذات تأثير قوي على الساحة السياسية في إسرائيل مما قد يفيد القضية".

    وتجرى انتخابات عامة مبكرة في إسرائيل يوم التاسع من أبريل المقبل، وذلك بعد أن صادق الكنيست، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، على حل نفسه.

    وتقرر تقديم موعد الانتخابات، التي كانت مقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بعد فشل رؤساء الائتلاف الحكومي في التوصل لتوافق بشأن "قانون التجنيد" وإعلان رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد نيته التصويت ضد مشروع هذا القانون.

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    الكلمات الدلالية:
    الرئاسة الفلسطينية, إسرائيل, فلسطين
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