إصابة 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال غزة

أصيب 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شرق جباليا شمال قطاع غزة.

رام الله — سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطيني: "أصيب 9 مواطنين برصاص قوات الاحتلال المعدني شرق جباليا وقد وصفت جراحهم بالمتوسطة ".

© AFP 2018 / THOMAS COEX بقوة كبيرة... الجيش الإسرائيلي يستعد لـ"هجوم كاسح"

وكانت اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي شرق مدينة جباليا حيث اطلق الجيش الإسرائيلي النار على الشبان الذين كانوا يتواجدون قرب الحدود الشمالية لقطاع غزة

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ 30 من مارس/ آذار 2018، تزامنا مع إحياء ذكرى "يوم الأرض" في مسيرات، وذلك للمطالبة برفع الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على القطاع، وعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، التي هُجروا منها، في عام 1948.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قتل الجيش الإسرائيلي 244 فلسطينيا وأصيب نحو 26 ألف بجراح مختلفة أثناء مشاركتهم بالمسيرات.