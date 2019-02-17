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23:30 17 فبراير/ شباط 2019
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    متحف مقاومة حزب الله اللبناني

    بعد تقرير أمريكي... متجر غوغل يحذف لعبة "الدفاع المقدس" التابعة لـ"حزب الله"

    © Sputnik . Ekaterina Tshesnokova
    العالم العربي
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    حذفت "غوغل" من على متجرها على الإنترنت لعبة "الدفاع المقدس" التي تحاكي مشاركة مقاتلي "حزب الله" في الحرب السورية وذلك بعد تقرير تناولها من قبل مجلة "فوربس" الأمريكية.

    وبحسب موقع "الميادين.نت" قامت شركة "غوغل" بحذف اللعبة من على متجرها بعد ٤٨ ساعة من نشر تحقيق مطول يتناول اللعبة وعلاقتها بحزب الله من قبل مجلة "فوربس" الأمريكية.

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    © AP Photo / Syrian Central Military Media
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    ووضع التقرير هذه اللعبة ضمن ما سماه "البربوغندا" الإعلامية التي يستخدمها الحزب في عدة مجالات بغية تلميع صورته وإيصال أهدافه.

    واعتبر التحقيق أن هذا الأمر يعد سابقة لقيام منظمة أو حزب تصنفه الولايات المتحدة الأمريكية "إرهابيا" بتطوير لعبة ورفعها على متجر "غوغل".

    وأورد التقرير معلومات تتضمن مجموعة أسماء مرتبطة أيضا" بمواقع أخرى لحزب الله وبين أنه تم استخدام عدة وسائل تقنية لمحاولة تتبع أي شخص على ارتباط باللعبة.

    وأضاف التقرير أنه تمت محاولة التواصل مع مطوري اللعبة، حيث تمكنوا من الوصول إلى أحدهم عبر البريد الإلكتروني الذي تم وضعه في اللعبة قبل حذفها والذي بدوره أكد أن هدف اللعبة هو توثيق مراحل مشاركة حزب الله في الحرب داخل سوريا، بينما فشلوا في التواصل مع مطور آخر ذكر اسمه ضمن اللعبة، والذي يظهر أنه مصمم تطبيق آخر يدعى "الصبح القريب" لم تحذفه "غوغل".

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    الكلمات الدلالية:
    متجر غوغل, لعبة الدفاع المقدس, حزب الله, الولايات المتحدة, لبنان
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