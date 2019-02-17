وزير الطاقة السعودي يكشف تفاصيل صفقة محمد بن سلمان في باكستان

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن الصفقة، التي أبرمها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في باكستان تؤمن احتياجات إسلام أباد من الوقود.

© REUTERS / HANDOUT محمد بن سلمان يعلن إبرام صفقة ضخمة مع باكستان (فيديو)

وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، اليوم الأحد 17 فبراير/شباط، إن المملكة وقعت اتفاقيات بـ20 مليار دولار مع باكستان.

وكتب الفالح على "تويتر":"زيارة ولي العهد إلى باكستان والحفاوة، التي استقبل بها من قبل رئيس الوزراء، والشعب الباكستاني الشقيق، تؤكد قوة وعمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، التي تعود لسبعة عقود، وتبشر بمستقبل مشرق للبلدين".

ولفت وزير الطاقة السعودي إلى أن السعودية وقعت عددا من مذكرات التفاهم في قطاعات التكرير والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والتعدين، بالإضافة إلى اتفاقية لتزويد باكستان بالزيت الخام والمنتجات البترولية بهدف تأمين احتياجاتها من الوقود.

زيارة سمو سيدي ولي العهد إلى #باكستان والحفاوة التي استُقبل بها من قبل دولة رئيس الوزراء، والشعب الباكستاني الشقيق، تؤكد قوة وعمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، والتي تعود لسبعة عقود، وتبشر بمستقبل مشرق للبلدين الشقيقين.#ولي_العهد_في_باكستان pic.twitter.com/w2dveleXlx — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) February 17, 2019

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، قال ولي العهد السعودي إن أمام باكستان مستقبل باهر، وأنها ستصبح دولة قوية في المستقبل القريب.

واستطرد:"نرحب بباكستان اقتصاديا وسياسيا، وأمنيا أيضا، ونؤمن بهذه المنطقة ولذلك نستثمر فيها، وسيكون لدينا شرق أوسط عظيم تحيطه باكستان".

فقد وقعنا اليوم عددًا من مذكرات التفاهم في قطاعات التكرير والبتروكيميائيات، والطاقة المتجددة، والتعدين؛ بالإضافة إلى اتفاقية لتزويد #باكستان بالزيت الخام والمنتجات البترولية بهدف تأمين احتياجاتها من الوقود. pic.twitter.com/E1vKDVK5f4 — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) February 17, 2019

ويقوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأول زيارة له إلى باكستان، التي بدأها اليوم الأحد، وتستمر على مدى يومين.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن ولي العهد غادر المملكة في زيارة رسمية لباكستان والهند والصين.