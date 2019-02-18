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    إحياء الذكرى الرابعة عشرة لوفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات

    وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يحتلون منزل أسرة ياسر عرفات

    © REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA
    العالم العربي
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    اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بالسيطرة على منزل أسرة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بالعاصمة صنعاء وسط اليمن.

    القاهرة — سبوتنيك. وقال الإرياني في تغريدات على "تويتر": ‏"تزايد المليشيا الحوثية الإيرانية بالقضية الفلسطينية بينما هي تحتل منزل أسرة الشهيد الراحل ياسر عرفات (أبو عمار) في العاصمة ‎صنعاء، واقتحمت المقرات الداعمة لفلسطين في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وإب وذمار".

    أضاف: ‏"القضية الفلسطينية بالنسبة للمليشيا الحوثية الإيرانية هي مادة للمزايدة السياسية والإعلامية والتغرير على البسطاء من المواطنين لاستدراجهم تحت شعارات القدس ورفض التطبيع والزج بهم في الجبهات لقتال إخوانهم اليمنيين خدمة لمشروعهم الأمامي الكهنوتي المتخلف".

    وتابع: ‏"منذ إنشائها لم توجه ‎المليشيا الحوثية الإيرانية أي خدمة للقضية والشعب الفلسطيني سوى الاستغلال والتوظيف الخبيث لخدمة أجندتها التدميرية لليمن والمنطقة".

    واستطرد: "الأمرّ من ذلك أنها قتلت واختطفت واعتقلت وشردت ونكلت بمئات الآلاف من الشعب اليمني".

    وتقود الممكلة العربية السعودية منذ 26 مارس/ أذار 2015، تحالفا عربيا يدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقواته في مواجهة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، التي تسيطر على محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول  2014.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, القضية الفلسطينية, انتقادات, وزارة الإعلام اليمنية, الحوثيون, أنصار الله, ياسر عرفات, اليمن
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