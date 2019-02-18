وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يحتلون منزل أسرة ياسر عرفات

اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بالسيطرة على منزل أسرة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بالعاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الإرياني في تغريدات على "تويتر": ‏"تزايد المليشيا الحوثية الإيرانية بالقضية الفلسطينية بينما هي تحتل منزل أسرة الشهيد الراحل ياسر عرفات (أبو عمار) في العاصمة ‎صنعاء، واقتحمت المقرات الداعمة لفلسطين في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وإب وذمار".

تزايد #المليشيا_الحوثية_الايرانية بالقضية الفلسطينية بينما هي تحتل منزل اسرة الشهيد الراحل ياسر عرفات (ابو عمار) في العاصمة #صنعاء، واقتحمت المقرات الداعمة لفلسطين في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وإب وذمار #الحوثي_يستغل_قضيه_فلسطين — معمر الإرياني (@ERYANIM) February 17, 2019

أضاف: ‏"القضية الفلسطينية بالنسبة للمليشيا الحوثية الإيرانية هي مادة للمزايدة السياسية والإعلامية والتغرير على البسطاء من المواطنين لاستدراجهم تحت شعارات القدس ورفض التطبيع والزج بهم في الجبهات لقتال إخوانهم اليمنيين خدمة لمشروعهم الأمامي الكهنوتي المتخلف".

وتابع: ‏"منذ إنشائها لم توجه ‎المليشيا الحوثية الإيرانية أي خدمة للقضية والشعب الفلسطيني سوى الاستغلال والتوظيف الخبيث لخدمة أجندتها التدميرية لليمن والمنطقة".

واستطرد: "الأمرّ من ذلك أنها قتلت واختطفت واعتقلت وشردت ونكلت بمئات الآلاف من الشعب اليمني".

منذ إنشائها لم توجه #المليشيا_الحوثية_الايرانية أي خدمة للقضية والشعب الفلسطيني سوى الاستغلال والتوظيف الخبيث لخدمة اجندتها التدميرية لليمن والمنطقة، والامرّ من ذلك انها قتلت واختطفت واعتقلت وشردت ونكلت بمئات الالاف من الشعب اليمني #الحوثي_يستغل_قضيه_فلسطين — معمر الإرياني (@ERYANIM) February 17, 2019

وتقود الممكلة العربية السعودية منذ 26 مارس/ أذار 2015، تحالفا عربيا يدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقواته في مواجهة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، التي تسيطر على محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.