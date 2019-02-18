المدفعية الإسرائيلية تقصف غزة وأنباء عن إصابات

قصفت المدفعية الإسرائيلية، مساء الأحد، موقعين تابعين لحركة "حماس" شمالي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على موقعه الرسمي بـ"تويتر": "قصفت دبابات الجيش موقعيْن تابعين لحماس في شمال قطاع غزة؛ ردا على إصابة جندي نتيجة شظية عبوة ناسفة أُلقيت باتجاهه".

#عاجل قصفت دبابات #جيش_الدفاع موقعيْن تابعيْن لمنظمة #حماس الإرهابية في شمال قطاع #غزة ردًّا على إصابة جندي نتيجة شظية عبوة ناسفة ألقيت باتجاهه — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 17, 2019

وجاءت إصابة هذا الجندي، وفق بيان سابق للجيش الإسرائيلي، على هامش مظاهرات جديدة لمسيرة "العودة" شمالي قطاع غزة.

جرت في الساعة الأخيرة أعمال شغب عنيفة في شمال قطاع #غزة قام خلالها عشرات الفلسطينين بإشعال الإطارات والقاء عبوات ناسفة ضد قوات #جيش_الدفاع والسياج الأمني حيث أصيب جندي بجروح نتيجة إلقاء عبوة ناسفة

باتجاهه. الجندي نقل لتلقي العلاج الطبي في المستشفى — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 17, 2019

وبحسب موقع "رام الله الأخباري" الفلسطيني، أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور أشرف القدرة، عن إصابة 15 شخصا جراء القصف بينهم شخص حالته حرجة نتيجة إصابته بالرأس.

© REUTERS / MOHAMAD TOROKMAN إصابة 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال غزة

وأصيب خلال تلك الأحداث، اليوم، 9 متظاهرين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، حسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ويشارك فلسطينيون، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، منذ أواخر مارس/آذار 2018، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، وورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آلاف بجروح مختلفة.