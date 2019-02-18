"أنصار الله" تعلن سيطرتها على مواقع للجيش اليمني

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الاثنين، استعادة مواقع من قبضة الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، قبالة قطاع جيزان.

القاهرة —سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" أن مقاتلي الجماعة سيطروا على عدد من المواقع جنوب جبل النار الواقع في مديرية حرض شمال غربي حجة قبالة جيزان.

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على صعيد آخر، تجددت المواجهات بين قوات يمنية ومقاتلي "أنصار الله" في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

وأفادت "المسيرة" بأن قوات تابعة للجيش اليمني نفذت محاولة تسلل باتجاه موقع الحماد في نجران.

وأضافت أن مقاتلي "أنصار الله" أحبطوا محاولة الجيش اليمني التسلل باتجاه الحماد، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفه.

وعلى مقربة من قطاع نجران، أطلقت جماعة "أنصار الله" صاروخاً محلي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات" على تجمعات للجيش اليمني في صحراء الأجاشر قبالة نجران، حسب "المسيرة".