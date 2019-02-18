وزيرة فرنسية ردا على ترامب: لن نغير سياستنا تجاه ترحيل المسلحين من سوريا

قالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي، اليوم الاثنين، إن السلطات ستتابع ترحيل المسلحين الفرنسيين من سوريا إلى فرنسا وبشكل تدريجي، وذلك ردا على تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، طالب فيها الأوروبيين بالاستعادة الفورية لمواطنيها المنخرطين في صفوف "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) والذين تم أسرهم في سوريا.

© REUTERS / Kevin Lamarque ترامب يهدد أوروبا

باريس — سبوتنيك . وقالت بيلوبي خلال مقابلة صباحية مع قناة "فرانس2": "سياسة ترحيل الجهاديين الفرنسيين من سوريا إلى فرنسا تُستكمل حتى اللحظة من خلال التعامل مع كل حالة على حدة".

وردت بيلوبي على مطالب الرئيس ترامب، قائلة إن فرنسا "لن تتخذ أي إجراء فوري بناء على طلب ترامب، بل ستستكمل سياستها باستعادة الجهاديين الفرنسيين بالتدريج وكل حالة على حدة".

وشرحت بيلوبي، قائلة: "هناك وضع جيوسياسي جديد على الأرض بعد انسحاب الأمريكيين من سوريا؛ حتى اللحظة نحن لن نغير سياستنا".

وتابعت: "لقد استعدينا في حال طرأ تغيير جديد وحتى اللحظة فرنسا لا تنصاع للتدخلات وتحافظ على سياستها".