روسيا والسعودية توقعان اتفاقية لإنتاج بنادق "كلاشنيكوف" في السعودية بحلول نهاية الشهر الجاري

أعلن رئيس شركة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيمزوف، اليوم الإثنين، أن عقد إنتاج بنادق كلاشنيكوف من طراز "أي كا -103" في المملكة العربية السعودية سيوقع بحلول نهاية الشهر الجاري

© REUTERS / Christopher Pike الإمارات تتعاقد مع شركة روسية لتوفير قطع غيار وإصلاح نظام "كورنيت"

وقال تشيمزوف في معرض "آيدكس —2019" إنه "سيتم توقيع العقد قبل نهاية الشهر الجاري… يطلبون (السعوديون) إنتاج جزء كبير للغاية من البندقية، يصل إلى 90%، ونحن نود أقل من ذلك، لذلك تجري المباحثات الآن".

وتتواصل في العاصمة الإماراتية أبوظبي فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس"، ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، بمشاركة وفود رسمية وعسكرية من مختلف دول العالم.

ويتم استعراض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية، في ظل الثورة الصناعية الرابعة؛ فيما يشهد المعرض العديد من العروض الحية، التي تحاكي سيناريوهات مختلفة، باستخدام مختلف صنوف الأسلحة والمعدات.

وتوفر الشركات العارضة منصات تفاعلية تمكن الزوار من تجربة العديد من المعدات والعروض ثلاثية الأبعاد.