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17:03 18 فبراير/ شباط 2019
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    عبد الله الثاني ملك الأردن

    الملك الأردني "يفتح قلبه" في الطفيلة: مرحلة قادمة لبداية تحسين الأوضاع

    © REUTERS / YIANNIS KOURTOGLOU
    العالم العربي
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    كشف الملك الأردني عن أنه سيتم تنفيذ مجموعة من المشاريع في محافظة الطفيلة كي تساهم في التخفيف من بعض التحديات الصحية في المحافظة، مشيرا إلى أنه من المخطط وضع استراتيجية لتحسين الأوضاع هناك.

    الملك الأردني عبدالله الثاني برفقة زوجته الملكة رانيا والأمير هشام
    © AFP 2018 / KHALIL MAZRAAWI
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    وزار الملك عبد الله الثاني برفقة الأمير الحسين، ولي العهد، محافظة الطفيلة الأردنية، اليوم الاثنين، والتقى وجهاء وأبناء وبنات المحافظة، في إطار تواصله المستمر مع المواطنين في مختلف مناطق المملكة لمتابعة أحوالهم واحتياجاتهم التنموية؛ بحسب ما ذكرته وكالة "عمون" الإخبارية.

    واستهل الملك زيارته بافتتاح مبنى المشاغل الهندسية في جامعة الطفيلة التقنية من أجل توفير فرص التدريب النوعي والمهارات العملية لطلبة كلية الهندسة في الجامعة التي تتواءم مع تخصصاتهم العلمية.

    ووعد الملك عبد الله الثاني خلال لقاء جمعه مع جهاء وأبناء وبنات المحافظة في "جامعة الطفيلة التقنية"، أن المرحلة القادمة "ستكون إن شاء الله بداية لتحسين الأوضاع بعزيمة الأردنيين".

    وتطرق الملك الأردني في حديثه إلى تطوير الخدمات في المحافظة، وقال: "بالنسبة للخدمات الصحية، أنا أعلم أن هناك بعض الحالات الصحية يجب أن تراجع مستشفيات عمان، وهذا غير مقبول، ولذلك وجهت الحكومة بالإسراع في إنجاز المستشفى الحكومي في الطفيلة".

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    لافتا إلى أن الطفيلة غنية بالمواقع السياحية غير التقليدية، مثل عفرا وضانا، "مما يتطلب العمل معا على زيادة الاستثمارات لتوفير فرص عمل لأبناء وبنات المنطقة".

    وتابع الملك قائلا "إن شاء الله سيتم تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع في محافظة الطفيلة التي ستساهم في التخفيف من بعض التحديات"، لافتا جلالته إلى أنه وجه المعنيين في الحكومة والديوان الملكي لزيارة الطفيلة الأسبوع القادم لمتابعة مطالب واحتياجات أبناء الطفيلة وتحديد أولويات المحافظة وإقامة المشاريع المختلفة في السياحة والاستثمار والصناعة، ووضع استراتيجية لتحسين الأوضاع في الطفيلة.

    وأشار الملك إلى أهمية انعقاد مؤتمر "مبادرة لندن" الاقتصادي نهاية الشهر الجاري.

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