بوتفليقة: أمن الجزائر يتطلب الوحدة والعمل والتوافق الوطني

دعا الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، الشعب لتغليب مصلحة الجزائر، مشيرا إلى أن أمن البلاد يتطلب الوحدة والعمل والتوافق الوطني.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الرئيس القول "أمن الجـزائر لا يتطلب القوة الـمسلحة فحسب، بل يتطلب كذلك الوعـي والوحدة، والعمل والتوافق الوطني".

© AP Photo / Sidali Djarboub بوتفليقة في رسالة ترشحه للانتخابات الرئاسية: لم أعد بنفس القوة البدنية ولم أخف هذا يوما على شعبنا

وذكرت الوكالة أن كلمة الرئيس جاءت في رسالة له بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، الذي تحتضن فعاليته هذه السنة ولاية تيارت، قرأها نيابة عنه وزير المجاهدين الطيب زيتوني.

وناشد الرئيس بوتفليقة جميع أفراد الشعب الجزائري على العمل "يدا واحدة على صـون رسـالة الشهيد و حفظ أمانة الشهيد بالاستمرارية على درب البناء والتشييد".

كما طالب "تغليب مصلحة الجزائر على تنوع الأفكار كلما تعلـق الأمـر بالحفـاظ على استقلالنا السياسي والاقتصادي و الأمني".

وتابع "صحيح، إننا ننعم اليوم بتقدم معتبر بجميع أنواعه غير أن هذا كله كان ثمرة جهود و مثابرة في الجهاد الأكبر، جهاد البناء و التشييد منذ الاستقلال".

وأضاف "اليوم ونحن نعيش في فضـاء يعج بمخاطر وبتقلبات، يجـب علينا الحرص على حفظ الـمكاسب والتجند لتحقيق المزيد من التقدم".