ممثل "الوطني الكردستاني" في القاهرة لـ"سبوتنيك": لا نثق بـ"الديمقراطي"

قال ممثل "الاتحاد الوطني الكردستاني" في القاهرة، الدكتور ياسين رؤوف رسول، إن جلسة برلمان كردستان شهدت خلافاً كبيراً أدى لتأجيلها حتى الساعة الثالثة عصرا، وبعد ذلك تم انتخاب رئيس المجلس ونائبه وسكرتيره، لكن دون مشاركة "الاتحاد الوطني الكردستاني".

© Sputnik . سارة نور الدين مسؤول في الاتحاد الوطني الكردستاني يكشف لـ"سبوتنيك" اتفاق شكل الحكم في كردستان

وأشار رسول إلى امتناع الجماعة الإسلامية والحزب الشيوعي عن التصويت، خلال الجلسة.

وقال رسول في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن الاتحاد الوطني يعتبر أن تشكيل حكومة كردستان والرئاسات الثلاثة (الإقليم، والبرلمان، والحكومة)، بالإضافة لاختيار محافظ كركوك، ووزير العدل باقة واحدة، واتفاق واحد، ولا يمكن الاتفاق على بند دون الأخر، مشيرًا إلى اتفاق سابق مكتوب بين الحزبيين الكردستانيين، في الخامس من فبراير/ شباط الجاري على حسم كل الملفات، ورغم ذلك لم يلتزم الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وكشف ياسين رؤوف أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني عرض عليهم أمس تشكيل الحكومة، واختيار رئيس البرلمان أولًا، ومن ثم الحديث عن اختيار محافظ كركوك ووزير العدل، ولكن اشترط الوطني الديمقراطي أن يكون الاتفاق مكتوبا بينما أصر الأخر أن يكون شفهيًا، مما دفع الاتحاد الوطني للانسحاب" وفق قوله.

وأكد ممثل "الاتحاد الوطني الكردستاني"، أن "ملف محافظة كركوك وتسمية وزير العدل، والملفات العالقة بين حكومة بغداد وإقليم كردستان، مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم"، مشيرًا إلى "مطالبة الأمريكان لهم باستعجال التوافق دون أية ضمانات، الأمر الذي رفضته قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني".