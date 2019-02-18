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18:56 18 فبراير/ شباط 2019
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    رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يرافق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى منزل الرئيس في إسلام أباد

    صور طريفة من زيارة ابن سلمان إلى باكستان

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    أنهى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم، زيارة إلى باكستان، وغادر إسلام آباد مساء، عقب زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية.

    وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) كان في وداع ولي العهد لدى مغادرته مطار قاعدة خان العسكرية، رئيس وزراء باكستان عمران خان، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا، وسفير السعودية لدى باكستان نواف المالكي، وسفير باكستان لدى المملكة رجا علي خان.

    ​ورصدت عدسات المصورين بعض الصور الطريفة لولي العهد السعودي في أثناء زيارته إلى باكستان.

    ومنها مثلا عندما كان بن سلمان يستقل عربة تجرها الخيول متوجها إلى القصر الرئاسي في إسلام آباد يرافقه رئيس الوزراء الباكستاني.

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته إلى باكستان
    © AP Photo / Uncredited
    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته إلى باكستان

    والتقطت صورة أخرى للرئيس الباكستاني عندما كان يمنح ولي العهد أعلى وسام مدني في باكستان (نيشان-باكستان).

    واستقبلت باكستان التي تعاني من ضائقة مالية وتحتاج لأصدقاء، الأمير محمد بن سلمان، بحفاوة بالغة تضمنت إرسال طائرات مقاتلة لمرافقة طائرته لدى دخوله المجال الجوي الباكستاني.

    وأقام رئيس الوزراء عمران خان وقائد الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا استقبالا رسميا لولي العهد في مطار عسكري في روالبندي القريبة من العاصمة إسلام أباد.

    وذلك قبل أن يصطحب خان الأمير محمد في سيارة يقودها بنفسه إلى العاصمة إسلام أباد حيث أقيم له حفل استقبال ومأدبة.

    محمد بن سلمان وعمران خان
    © REUTERS / HANDOUT
    محمد بن سلمان وعمران خان

    ووصل ولي العهد إلى باكستان أمس الأحد لكن زيارته تواجه خطر أن تؤثر عليها التوترات الباكستانية المتزايدة مع الهند.

    وتأتي الرحلة بعد أيام من قتل مفجر انتحاري 44 من أفراد قوات الأمن شبه العسكرية في الهند في إقليم كشمير المتنازع عليه.

    واتهمت نيودلهي باكستان بالضلوع في التفجير وتوعدت بالانتقام لكن إسلام أباد تنفي التورط في الهجوم.    

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    الكلمات الدلالية:
    محمد بن سلمان, السعودية, باكستان
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