تسجيل
18:56 18 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    علم إسرائيل

    سياسيون خليجيون يوضحون مواقف الخليج من التطبيع مع إسرائيل

    © Sputnik . Vlademir Astapkovich
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تشهد الساحة العربية حالة من التباين، إزاء الموقف من إسرائيل ما بين تأييد التطبيع ورفضه.

    الجدل الذي أثير مؤخرا جاء إثر مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بمؤتمر "وارسو" منذ أيام ولقائه مع بعض المسؤولين العرب، ضمن إطار تكوين جبهة ضد إيران تضم أمريكا وإسرائيل وبعض الدول العربية، وهو ما طرح العديد من الأسئلة بشأن إمكانية التطبيع مع إسرائيل.

    غزو الكويت
    © AP Photo / Anonymous
    عضو سابق في "الأمة الكويتي": التطبيع مع إسرائيل شرعي
    يقول الكاتب البحريني عبد الله الجنيد، إنه لا يمكن التطبيع بين دولتين أو أكثر دون اعتراف سياسي وتبادل دبلوماسي، وأن مبادرة السلام العربية التي قدمتها المملكة العربية السعودية وتبنتها الجامعة العربية تشترط قبول إسرائيل بها، وتنفيذها شرطا قبل الاعتراف بها، وإقامة علاقات دبلوماسية طبيعية.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن دول الخليج ملتزمة بمبادئ مبادرة السلام العربية، ولن تتخلى عنها، وأن الكرة الآن في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأنه عليه الاستثمار في عملية السلام، بدل إهدار المزيد من الوقت في مناورات عبثية، هدفها الأول والأخير تحقيق إرثه السياسي الشخصي، وليس الدفع بعجلة عملية السلام.

    موقف الكويت

    من ناحيته قال الكاتب الكويتي ظافر العجمي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول استغلال المشهد الحالي لصالح دعايته الانتخابية. 

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن نتنياهو ينفخ في قضية التطبيع كأداة من أدوات الانتخابات، ليقول أنه أنجز بعض القضايا الهامة، خاصة أنه يستخدم العلاقات التي أقامها مع بعض الدول الإسلامية للترويج والدعاية، كما استخدم حضوره لمؤتمر وارسو في هذا الإطار أيضا. 

    وتابع أن الانحناءات الدبلوماسية بين الممثلين عن الدول لا تعني بالضرورة إقامة العلاقات أو القيام بالتطبيع، وأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي جمع لقطات أخرجت من سياقها، وبثت لأهداف بعينها في الداخل الإسرائيلي تتعلق بالانتخابات. 

    وأوضح أن الموقف العماني وإن كان الأقرب لإقامة علاقات متزنة مع إسرائيل، إلا أنه وضع بعض الشروط، كما أنها لم تتحدث عن فتح مكاتب لإسرائيل أو أي تمثيل في هذا الإطار. 

    وأوضح قائلا: "موقف الكويت يبدو واضحا، فهي ترى أنها ستكون أخر معقل يمكنه السير مع قطيع التطبيع، كما أنها أعلنت أنها لن تطبع إلا من خلال الجامعة العربية، وتنفيذ شروط المبادرة العربية".

    وأشار إلى أن الكويت لا يمكن أن تضحي بالقوة الناعمة التي تمثلها في الخارج، بالهرولة وراء عملية التطبيع، وأن الأدوات التي تقرب بعض الدول إلى إسرائيل تتمثل في محورين، الأول منها هو الضغوط الأمريكية، والثاني هو إقامة علاقات اقتصادية.

    واستطرد أن المحور الآخر الذي يروج له الآن، هو تكوين محور "سني — إسرائيلي" ضد إيران، إلا أنه مفرغ من محتواه، خاصة أن العلاقات الدولية لا تسير بنهج التحالف مع عدو من أجل عدو آخر.

    عمان

    الخارجية العراقية
    facebook/Basra
    وزير الخارجية العراقي يرد على أنباء التطبيع مع إسرائيل
    في وقت سابق قال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي: "لكن أعتقد أنها (إسرائيل) ربما تتخوف من التبعات التي سوف تتحملها إذا أقرت بأنها دولة من دول الشرق الأوسط". مؤكدا ضرورة التقريب بين وجهات النظر الفلسطينية والإسرائيلية من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

    الكويت

    وفي وقت سابق أعلنت الكويت موقفها من التطبيع مع إسرائيل، مؤكدة احترامها لكل المواقف التي تتحدث عن "التطبيع".

    وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، إن موقف الكويت "واضح ومعروف من رفض التطبيع مع إسرائيل".

    وتابع الجار الله، أنه لا خطوات كويتية باتجاه الأمر ولا موقف رسمي "غير هذا الموقف".

    وبالأمس علق الجار الله، على الصورة التي جمعته مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر وارسو.

    وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال الجار الله: "إن الكویت كانت ولاتزال وستظل ضد التطبیع مع إسرائیل، ما لم یتحقق الحل العادل والشامل للقضیة الفلسطینیة".

    وأضاف الجار الله، أنه "من المؤلم أن یكون هناك تشكیك في الموقف الكويتي حیال القضیة الفلسطینیة"، مبینا أن "موقف الكویت منذ البدایة كان ولا یزال داعم للقضیة الفلسطینیة على كافة المستویات".

    انظر أيضا:

    رسائل الرئيس بشار الأسد للداخل والخارج...خطاب لافروف لشعوب أوروبا...وثيقة عراقية تدين التطبيع مع إسرائيل
    الأردن يحتج لدى إسرائيل
    الرئاسة الفلسطينية: قرار إسرائيل بشأن الأسرى "قرصنة"
    سلطنة عمان تفاجئ الجميع بشأن العلاقات مع إسرائيل وأزمة الخليج وحرب اليمن
    الكلمات الدلالية:
    أخبار, التطبيع مع إسرائيل, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    انطلاق فعاليات الملتقى والمؤتمر العالمي للصناعات الدفاعية - معرض آيدكس 2019 في أبو ظبي، الإمارات 17 فبراير/ شباط 2019
    معرض "آيدكس 2019" يفتتح أبوابه في أبو ظبي
    ترامب يدعو حلفائه الأوروبيين لمحاكمة أكثر من 800 إرهابي من داعش تم أسرهم في سوريا
    خذوا "دواعشكم" وحاكموهم
    أبرز خمس صفقات قطرية في ظل الحصار الخليجي
    أبرز 5 صفقات قطرية في ظل الحصار الخليجي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك