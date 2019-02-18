ناطق عسكري: 31 قاعدة أمريكية في العراق منها 7 للطائرات ومحطات استخبارية

أقرت كتائب "حزب الله العراق"، اليوم، بقصف مواقع للقوات الأمريكية في سوريا، كاشفة عن عدد تلك القوات في العراق.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب "حزب الله العراق" جعفر الحسيني، في تصريحات نقلتها قناة "الميادين" إنه "إذا كان الأمريكيون يريدون شيئا من كتائب حزب الله العراق، عليهم أن يعلنوه بالإعلام".

وأضاف الحسيني أن "الحادثة التي يتحدث عنها الأمريكيون بأن كتائب حزب الله قصفت مواقع أمريكية في سوريا صحيحة، ولكنها كانت تستهدف إرهابيين".

© AFP 2018 / Azhar Shallal العراق يصدر بيانا عسكريا: لسنا بحاجة إلى قوات أجنبية تدافع عن أرضنا

وتابع: "نقوم بتحركات في المناطق الحدودية مع سوريا لمتابعة تحركات الأمريكيين"، مشيرا إلى أن "هناك 31 قاعدة أمريكية في العراق منها 7 للطائرات إضافة إلى 6 مراكز ومحطات استخبارية".

وكشف الحسيني أن "هناك 34 ألف جندي أمريكي في العراق إضافة إلى خمس شركات حماية و24 شركة متعاونة"، مبينا أن "الانتشار الأمريكي في العراق يشير إلى مخطط نحن لدينا المعلومات عنه وسنعلنها لاحقا".

وأكد أن "الأمريكيين سيتحركون خلال الأيام المقبلة وربما يقومون بعمل عسكري على الحدود العراقية السورية".

وطالما أعلنت كتائب "حزب الله العراق" رفضها الوجود الأمريكي، وأنها "لن تقبل بالاستسلام لما تحاول الإدارة الأمريكية فرضه والتي تصرّ على العودة لاحتلال أرضنا"، مشددة على رفض الكتائب لمحاولة واشنطن الهيمنة على سيادة العراق ومصادرة قراره السياسي بالإبقاء على قواتها العسكرية.