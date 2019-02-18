أمير سعودي يعلن وفاة الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي المصري

وشارك عدد كبير من أمراء آل سعود، في نعي الأمير الراحل، دون أن يتضح مكان وسبب وفاة الأمير عبد الله.
بيان من الديوان الملكي:— خبر عاجل (@AjelNews24) February 18, 2019
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي (الأول) بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه — إن شاء الله — يوم غدٍ الثلاثاء الموافق14 / 6 / 1440هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
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وأعلن الديوان الملكي السعودي في بيان، مكان وموعد صلاة الجنازة على جثمان الراحل ومكان دفنه.
إنا لله وإنا إليه راجعون..— فيصل بن تركي بن فيصل (@808Faisal) February 18, 2019
إنتقل الى رحمة الله عمي و والدي الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود…
ولا حول ولا قوة إلا بالله pic.twitter.com/o9KNlDRIEj
والأمير عبد الله بن فيصل بن تركي الأول بن عبد العزيز آل سعود، هو الابن الثاني للأمير فيصل، حفيد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.
وولد الأمير الراحل بالقرب من طريف في منطقة الحدود الشمالية عام 1945، وترأس نادي الأهلي السعودي لكرة القدم أكثر من مرة، كما أنه كان الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي المصري.
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