أمير سعودي يعلن وفاة الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي المصري

أعلن الأمير فيصل بن تركي بن فيصل، مساء اليوم الاثنين، وفاة الأمير السعودي عبد الله بن فيصل بن تركي عن عمر 63 عاماً.

وشارك عدد كبير من أمراء آل سعود، في نعي الأمير الراحل، دون أن يتضح مكان وسبب وفاة الأمير عبد الله.

بيان من الديوان الملكي:



انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي (الأول) بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه — إن شاء الله — يوم غدٍ الثلاثاء الموافق14 / 6 / 1440هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

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. pic.twitter.com/rQppbXAbEn — خبر عاجل (@AjelNews24) February 18, 2019

وأعلن الديوان الملكي السعودي في بيان، مكان وموعد صلاة الجنازة على جثمان الراحل ومكان دفنه.

إنا لله وإنا إليه راجعون..

إنتقل الى رحمة الله عمي و والدي الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود…

ولا حول ولا قوة إلا بالله pic.twitter.com/o9KNlDRIEj — فيصل بن تركي بن فيصل (@808Faisal) February 18, 2019

والأمير عبد الله بن فيصل بن تركي الأول بن عبد العزيز آل سعود، هو الابن الثاني للأمير فيصل، حفيد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.

وولد الأمير الراحل بالقرب من طريف في منطقة الحدود الشمالية عام 1945، وترأس نادي الأهلي السعودي لكرة القدم أكثر من مرة، كما أنه كان الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي المصري.