"الحشد الشعبي" يواصل إغلاق المقرات الوهمية (صور)

أعلنت مديرية الأمن في هيئة "الحشد الشعبي"، اليوم الإثنين، عن إغلاق مقر جديد يدعي الانتماء للحشد الشعبي جنوبي العاصمة بغداد، مشيرة إلى أن المقر كان يقوم بعمليات ابتزاز للمواطنين.

وقالت المديرية في بيان لها، إنه "استمرارا لحملة مديرية الأمن في هيئة الحشد الشعبي بغلق المقرات الوهمية التي تدعي الانتماء للحشد الشعبي وتنتحل صفته قامت قوة من المديرية، اليوم، بغلق مقر يدعي الانتماء للحشد الشعبي في منطقة الدورة بجانب المجلس البلدي قرب شارع 60".

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امن #الحشد_الشعبي يغلق احد المقار الوهمية التي تدعى انتمائها زوراً للحشد في منطقة #الدورة #شارع_60 حيث كان يمارس عمليات نصب وابتزاز المواطنين بأسم الحشد ، حيث قاموا بحرق بعض الملفات المهمة قُبيل وصول القوات المداهمة#الحشد_أمن_الدولة pic.twitter.com/QXaiFA1ld2 — مديرية الإعلام — هيئة الحشد الشعبي (@teamsmediawar) February 18, 2019

وأضاف البيان، أن "المقر المذكور كان يقوم بعمليات ابتزاز للمواطنين"، مشيرا إلى أن "المتواجدين بالمقر قاموا بحرق بعض الفايلات والمتسمسكات قبل وصول القوات".