قتلى وجرحى من "أنصار الله" إثر غارات للتحالف العربي على صعدة

سقط قتلى وجرحى من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بقصف جوي للتحالف العربي على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "مقاتلات التحالف شنت غارات جوية على تجمعات لميليشيا الحوثي في منطقة وادي الفحلوين بمديرية كتاف شرق صعدة".

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... مقتل 20 من "أنصار الله" بغارات لطيران التحالف

وأضاف أن "الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، إضافة إلى تدمير دبابة تابعة لها".

في سياق آخر، أعلن الجيش اليمني استعادة قرى من سيطرة "أنصار الله" جنوب غربي صعدة.

وذكر "26 سبتمبر" إن "الجيش سيطر على قرى السلام، وأم عقال والمنعيرة والجلاح، وصولاً إلى وادي المنزالة ووادي لية، بالإضافة إلى معسكر الكامب البريطاني، عقب مواجهات خاضها مع ميليشيا الحوثي".

وأكد "وقوع قتلى وجرحى من المليشيا، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها، خلال المواجهات".

وأشار إلى "تطهير الفرق الهندسية التابعة للجيش، وادي المشابيح، من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، التي زرعتها ميليشيا الحوثي، قبل فرارها".

وينفذ تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات لدعم الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/ يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.