السفير السعودي لدى واشنطن يعلق على زيارة محمد بن سلمان إلى باكستان

علق الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، على زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان.

© REUTERS / Heinz-Peter Bader وزير الطاقة السعودي يكشف تفاصيل صفقة محمد بن سلمان في باكستان

وقام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأول زيارة له إلى باكستان، بدأها أمس الأحد 17 فبراير/ شباط، وتستمر على مدى يومين.

وكتب ابن سلمان على "تويتر"، اليوم الاثنين 18 فبراير: "باكستان دولة إسلامية رائدة لها دور محوري في المنطقة، وزيارة ولي العهد للشقيقة باكستان تثبت عمق وصلابة العلاقات التاريخية بين البلدين".

وتابع "تأتي الزيارة لدفع العلاقات نحو آفاق أوسع، تأكيدا على أهمية دور باكستان والعلاقة الخاصة بين شعب المملكة والشعب الباكستاني الشقيق".

وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمس الأحد، إن المملكة وقعت اتفاقيات بـ20 مليار دولار مع باكستان، مشيرا إلى أن باكستان أمامها مستقبل باهر، وأنها ستصبح دولة قوية في المستقبل القريب.

HRH the Crown Prince’s visit to Pakistan will help drive the historic ties between #KSA & #Pakistan forward. It emphasized the strong bonds we have with Pakistan, a leading Muslim power that plays a central role,& reaffirmed the longstanding brotherly ties between our people.🇸🇦🇵🇰 — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 18, 2019

واستطرد "نرحب بباكستان اقتصاديا وسياسيا، وأمنيا أيضا، ونؤمن بهذه المنطقة ولذلك نستثمر فيها، وسيكون لدينا شرق أوسط عظيم تحيطه باكستان".

ولفت وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إلى أن الصفقة، التي أبرمها ولي العهد السعودي في باكستان تؤمن احتياجات إسلام أباد من الوقود، مضيفا: "السعودية وقعت عددا من مذكرات التفاهم في قطاعات التكرير والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والتعدين، بالإضافة إلى اتفاقية لتزويد باكستان بالزيت الخام والمنتجات البترولية بهدف تأمين احتياجاتها من الوقود".