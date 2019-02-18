مصدر مطلع يكشف تفاصيل جديدة لمراحل إعادة الانتشار في الحديدة

قال مصدر مقرب من لجنة تنسيق وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة الانتشار، أن المرحلة الأولى من "اتفاق السويد"، التي تم الاتفاق على تنفيذها، تتضمن تنفيذ خطوتين من قبل الوفد الوطني والتحالف.

وأوضح المصدر في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين، أن الطرفين اتفقا على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة، حيث تقوم القوات العسكرية التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني بالانسحاب من مينائي الصليف ورأس عيسى، لمسافة خمسة كيلومترات.

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad "أنصار الله" توافق على المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة

وتابع "تقوم قوات تحالف العدوان بالانسحاب من مثلث كيلو7، إلى شرق مطاحن البحر الأحمر بكيلو متر واحد".

وأشار المصدر إلى أن اللجنة المشتركة تسعى من خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، إلى السماح بنقل الحبوب من مطاحن البحر الأحمر ومرور المساعدات خلال 11 يوما.

ولفت المصدر إلى أن الوفد الوطني اليمني وافق على تنفيذ هذه المرحلة جملة وتفصيلا بينما ممثلو طرف العدوان يربطون التنفيذ بالاتفاق على السلطة المحلية بعد الانسحاب، مشيرا إلى أن رئيس لجنة المراقبين أكد أن السلطة المحلية وفق اتفاق السويد هي القائمة حاليا.

وقال المصدر: "المرحلة الثانية من اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة تم الاتفاق مبدئيا عليها من الطرفين، إلا أن ممثلي طرف دول العدوان طلبوا مهلة للتشاور مع قيادتهم في السعودية والإمارات مما يؤكد أنهم مجرد أدوات لتحالف العدوان وليسوا أصحاب قرار".

وقال المصدر: "توجد خلافات بين الإمارات والسعودية بشأن مقترح المرحلة الثانية، الذي قدمته الأمم المتحدة فيما وافق ممثلوا الوفد الوطني على مقترح الأمم المتحدة".