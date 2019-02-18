لقاء في الكويت لمتابعة تنفيذ مخرجات اجتماع مكة والتحضير لمؤتمر مبادرة لندن 2019

وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" فقد "عقد وزراء الماليّة لدول الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الأردن اجتماعاً مساء اليوم الاثنين في مدينة الكويت".
واستعرض الاجتماع الخطوات التي قامت بها الحكومة الأردنية نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، على ضوء نتائج ومخرجات اجتماع مكّة، بالإضافة إلى التحضيرات لمؤتمر مبادرة لندن 2019 المقرر عقده نهاية الشهر الجاري، والأهداف المرجوّة منه.
وأكد المجتمعون أهمية دعم الاقتصاد الأردني من خلال متابعة تنفيذ مخرجات اجتماع مكة، وأهمية المشاركة في مؤتمر مبادرة لندن، ودعوة شركات القطاع الخاص للمشاركة فيه، بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، والتي تشكل محورا مهما في تحقيق النمو والاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة.
من جانبه، أشار وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية إلى أن المحادثات التي جرت كانت بناءة وودية للغاية، وتمكن الوفد الوزاري الأردني من بحث الإجراءات التي يقوم الأردن في مجال الإصلاح المالي والاقتصادي، الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وعرض خطّة الحكومة الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتشجيع إقامة المشاريع الاقتصادية.
ويهدف مؤتمر لندن إلى حشد دعم الدول المانحة والمستثمرين الدوليين للأردن، من قبيل زيادة المساهمة بتعزيز قدرته في الاعتماد على الذات، وتحقيق نمو اقتصادي عادل ومستدام.
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