لقاء في الكويت لمتابعة تنفيذ مخرجات اجتماع مكة والتحضير لمؤتمر مبادرة لندن 2019

استعرض اجتماع ضم وزراء المالية لدول الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الأردن، مساء اليوم الاثنين في مدينة الكويت، تنفيذ مخرجات اجتماع مكة، بالإضافة إلى التحضيرات لمؤتمر مبادرة لندن 2019 المقرّر عقده نهاية الشهر الجاري، والأهداف المرجوة منه.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" فقد "عقد وزراء الماليّة لدول الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الأردن اجتماعاً مساء اليوم الاثنين في مدينة الكويت".

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ويأتي الاجتماع — وفق الوكالة — لمتابعة تنفيذ مخرجات اجتماع مكّة الذي عقد في العاشر من حزيران العام الماضي، في مدينة مكّة المكرّمة، الذي حضره الملك عبدالله الثاني، بدعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية ، وبمشاركة أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، ومحمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

واستعرض الاجتماع الخطوات التي قامت بها الحكومة الأردنية نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، على ضوء نتائج ومخرجات اجتماع مكّة، بالإضافة إلى التحضيرات لمؤتمر مبادرة لندن 2019 المقرر عقده نهاية الشهر الجاري، والأهداف المرجوّة منه.

وأكد المجتمعون أهمية دعم الاقتصاد الأردني من خلال متابعة تنفيذ مخرجات اجتماع مكة، وأهمية المشاركة في مؤتمر مبادرة لندن، ودعوة شركات القطاع الخاص للمشاركة فيه، بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، والتي تشكل محورا مهما في تحقيق النمو والاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة.

من جانبه، أشار وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية إلى أن المحادثات التي جرت كانت بناءة وودية للغاية، وتمكن الوفد الوزاري الأردني من بحث الإجراءات التي يقوم الأردن في مجال الإصلاح المالي والاقتصادي، الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وعرض خطّة الحكومة الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتشجيع إقامة المشاريع الاقتصادية.

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وفي حزيران/ يونيو من العام 2018 أصدرت قمة مكة بيانا يتمثل في حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن، يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي. وذلك بعد موجة احتجاجات أردنية عمت العاصمة والمحافظات نهاية أيار/ مايو ومطلع حزيران/ يونيو من العام 2018، بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ورفضا لقانون ضريبة الدخل.

ويهدف مؤتمر لندن إلى حشد دعم الدول المانحة والمستثمرين الدوليين للأردن، من قبيل زيادة المساهمة بتعزيز قدرته في الاعتماد على الذات، وتحقيق نمو اقتصادي عادل ومستدام.