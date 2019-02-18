مصر... إرهابي يفجر نفسه بجوار الجامع الأزهر بوسط القاهرة

قام إرهابي بتفجير نفسه، منذ قليل، في منطقة الدرب الأحمر بوسط القاهرة، بعد محاصرته من قبل قوات الأمن المصرية.

ونقلت قناة "سي بي سي إكسترا" الإخبارية المصرية، عن وزارة الداخلية، أن انفجارا وقع عقب قيام إرهابي بتفجير حزام ناسف كان بحوزته، في أثناء القبض عليه.

وأضاف بيان الوزراة أنه "أثناء تحرك مأمورية من مشتركة من ضباط مديرية الأمن وقوات الأمن الوطني، لضبط إرهابي بمنطقة الغورية خلف مسجد الأزهر، قام بتفجير نفسه بقنبلة عقب استشعار قرب القوات منه".

وقالت الوزارة "أنه فى إطار جهودها للبحث عن مرتكب واقعه إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ يناير/ كانون الثاني الجارى، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجدة بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر".

وتابع البيان "قامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه، انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الأرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والأخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأمن العام".