المتحدث باسم نتنياهو: السلطة الفلسطينية تمجد الإرهاب

هاجم المتحدث الرسمي باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية عوفير جندلمان، موقف السلطة الفلسطينية من أزمة اقتطاع إسرائيل لرواتب الأسرى.

© AFP 2018 / ABBAS MOMANI الرئاسة الفلسطينية: قرار إسرائيل بشأن الأسرى "قرصنة"

وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية " الكابنيت " خصم 138 مليون دولار أمريكي من عائدات الضرائب الفلسطينية، التي تجنيها إسرائيل وتحولها لخزينة المالية الفلسطينية.

ورفضت الرئاسة الفلسطينية، أمس الأحد 17 فبراير / شباط، قرارا إسرائيليا يقتطع رواتب الأسرى، مشيرة إلى أنه بمثابة قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني.

وكتب المتحدث باسم نتنياهو على "تويتر" اليوم الاثنين 18 فبراير: "صائب عريقات قال إن دفع رواتب ضخمة لإرهابيين فلسطينيين قتلوا آباء وأمهات وأطفال إسرائيليين هو واجب وطني وأخلاقي وثقافي".

وتابع: "إذن، هو اعترف بأن السلطة تمجد الإرهاب وتكافئه"، مضيفا: "الواجب الأخلاقي هو إدانة الإرهاب، وليس دعمه، والواجب الأخلاقي هو وقف دفع الرواتب للإرهابيين".

صائب عريقات قال إن دفع رواتب ضخمة لإرهابيين فلسطينيين قتلوا آباء وأمهات وأطفال إسرائيليين هو "واجب وطني وأخلاقي وثقافي". إذن, هو اعترف بأن السلطة تمجد الإرهاب وتكافئه.



الواجب الأخلاقي هو إدانة الإرهاب, وليس دعمه! الواجب الأخلاقي هو وقف دفع الرواتب للإرهابيين! — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) February 18, 2019

وقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الاثنين: "إسرائيل تدمر السلطة الفلسطينية، بهذا القرار"، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي سلطة في العالم يمكن أن تجعل السلطة الفلسطينية تتوقف عن دفع رواتب الأسرى".

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أمس الأحد: "الرئيس محمود عباس الدائم، أكد فيه أننا لن نقبل أي مساس بلقمة عيش أبطالنا الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وتابع أبو ردينة: "القرار الإسرائيلي تعسفي، ويمثل نسفا من طرف واحد للاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس".